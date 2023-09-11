الإثنين 11 أيلول 2023
النسخة المطبوعة

روسيا تدرس إلغاء التأشيرات السياحية لـ4 دول عربية

روسيا تدرس إلغاء التأشيرات السياحية لـ4 دول عربية
روسيا تدرس إلغاء التأشيرات السياحية لـ4 دول عربية
أعلن وزير التنمية الاقتصادية الروسي، ماكسيم ريشيتنيكوف، أن روسيا اقترحت الإلغاء الكامل للتأشيرات السياحية للكويت وسلطنة عمان والبحرين والسعودية وماليزيا.اضافة اعلان

وقال ريشيتنيكوف في خطاب ألقاه في جلسة منتدى الشرق الاقتصادي "السياحة الداخلية: التحديات والفرص في الواقع الجديد": "إننا نطور موضوع الانتقال إلى التخلي عن التأشيرات.

من الدول التي نعمل معها وهي بلدان الشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا. واقترحنا الإلغاء الكامل للتأشيرات بالنسبة للكويت وعمان والبحرين والسعودية وماليزيا. حيث من الممكن أيضا زيادة عدد السياح من الدرجة الممتازة. لهذا السبب نهتم بهذا".

اعتبارا من 1 أغسطس الماضي، فإن روسيا والصين على استعداد لقبول مجموعات من السياح بشكل متبادل في إطار اتفاقية حكومية دولية بشأن التبادلات السياحية الجماعية بدون تأشيرة.

كما تم، اعتبارا من 1 أغسطس الماضي أيضا، إطلاق تبادل جولات جماعية بدون تأشيرة بين روسيا وإيران. من جهته قال نائب وزير التنمية الاقتصادية الروسي، دميتري فاكروكوف، أن إطلاق تبادل سياحي جماعي بدون تأشيرة بين روسيا والهند قد يتم في عام 2024.

RT
العلم الأميركي

ولاية أميركية ترغب بالانفصال عن الولايات المتحدة 09 أيلول 2023

50 ألفا يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى

40 ألفا يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى 08 أيلول 2023

1694154669441

البنتاغون: مساعدات عسكرية أميركية جديدة لأوكرانيا بقيمة 600 مليون دولار 08 أيلول 2023

أعلام دول مجموعة العشرين

هل يتغيب بوتين عن قمة الـ20؟ 07 أيلول 2023

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
331128

سيول: قمة "محتملة" بين الزعيم الكوري الشمالي والرئيس الروسي

منذ4 ساعة
2019-05-05t085718z_878652750_rc1f6b978030_rtrmadp_3_israel-palestinians-netanyahu-1-1024x682-1-1024x600-1-1200x630-c-1

نتنياهو يعلق على مشروع الممر الاقتصادي العابر للقارات

منذ21 ساعة
329985

كييف: 32 مسيّرة روسية هاجمت أوكرانيا... وإسقاط 25 منها

10 أيلول 2023
20230720133115reup-2023-07-20t132906z_1593036687_rc2201a2j715_rtrmadp_3_britain-politics-scholar.h-730x438

49 يوماً عصيبة.. ليز تراس تؤلّف كتاباً يتناول دروساً تعلمتْها أثناء رئاسة وزراء بريطانيا

10 أيلول 2023
بايدن في قمة العشرين

يشمل الأردن.. بايدن يعلن عن مشروع لربط الهند بأوروبا مرورا بالشرق الأوسط

09 أيلول 2023
علم الاتحاد الأفريقي

رسميا.. الاتحاد الأفريقي عضو في مجموعة الـ20

09 أيلول 2023
افكار و مواقف
ماهر أبو طير

قامت القيامة ولم تقعد في عمّان

ماهر أبو طير |اليوم

نعم.. إنها خيبة أمل

جهاد المنسي |اليوم

متلازمة الأدب والطب

د.عاصم منصور |اليوم

هل نحتاج اتفاقا جديدا مع صندوق النقد الدولي؟

أحمد عوض |اليوم

حيوية تبعث على الارتياح!

يعقوب ناصر الدين |اليوم

أندية المحترفين.. قول وفعل

خالد خطاطبة |اليوم
ترجمات
1694336044841334900

‏"مثل 1948": التطهير العرقي الجديد للضفة الغربية (2-2)

ترجمات | منذ17 ساعة
1694336044931335200

الجزائر: نقص في الحبوب وعوز في الأفكار

ترجمات | منذ17 ساعة
1694254050551324500

‏"مثل 1948": التطهير العرقي الجديد للضفة الغربية (1 - 2)

ترجمات |09 أيلول 2023
1694099581569650600

منع ارتداء العباءة في المدارس.. امتداد العلمانية القمعية في فرنسا

ترجمات |08 أيلول 2023
Untitled-1

ماذا ستستفيد الهند من ارتياد القمر؟

ترجمات |08 أيلول 2023
نقل جثامين الضحايا من موقع تحطم الطائرة التي أقلت قادة "فاغنر" في روسيا - (أرشيفية)

رأس مجموعة "فاغنر" يقطع.. ومرتزقة يتملكهم الخوف

ترجمات |06 أيلول 2023
 