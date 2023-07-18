روسيا تسقط 28 مسيّرة أوكرانية فوق القرم

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أسقطت روسيا 28 مسيّرة أوكرانية فوق شبه جزيرة القرم ليلا، وفق ما أفادت وزارة الدفاع الروسية وحاكم القرم المعين من جانب روسيا سيرغي أكسيونوف، اليوم (الثلاثاء).وأوضحت وزارة الدفاع في بيان أن 17 مسيّرة أرسلتها القوات الأوكرانية «دُمرت و11 أخرى حُيدت» بالوسائل الإلكترونية. وأشارت إلى عدم وقوع إصابات أو أضرار.وقال أكسيونوف عبر «تلغرام»، إن 28 مسيّرة أسقطت أو دمرت خلال الليل الماضي، مؤكداً عدم سقوط ضحايا.زادت وتيرة الهجمات بواسطة مسيّرات في القرم في الأسابيع الأخيرة فيما تشن أوكرانيا هجوما مضادا على القوات الروسية.وضمت روسيا شبه جزيرة القرم من أوكرانيا العام 2014 إلا أن الأسرة الدولية لم تعترف بهذا الإجراء. وفي المقابل، تؤكد كييف نيتها استعادة شبه جزيرة القرم.وكانت مسيّرات بحرية أوكرانية استهدفت الجسر الوحيد الذي يربط روسيا بشبه جزيرة القرم ليل الأحد الاثنين ما أدى إلى سقوط قتيلين مدنيين.وأصاب الهجوم جسر كيرتش الحيوي لنقل الإمدادات إلى الجنود الروس في أوكرانيا قبل ساعات على انتهاء مدة اتفاق لتصدير الحبوب الأوكرانية.-(وكالات)