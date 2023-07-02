الأحد 02 تموز 2023
النسخة المطبوعة

روسيا تشن أول هجوم بمسيّرات على كييف منذ 12 يوماً

237776
مشيرات ليلية تقصف كييف
قال مسؤول عسكري أوكراني، اليوم الأحد، إن روسيا شنت هجوما بطائرات مسيرة على كييف هو الأول منذ 12 يوما مشيرا إلى أن أنظمة الدفاع الجوي دمرت بشكل مبدئي جميع الأهداف لدى اقترابها.اضافة اعلان
وقال الكولونيل سيرهي بوبكو الذي يرأس الإدارة العسكرية في كييف في منشور على تلغرام «هجوم آخر للعدو على كييف... في الوقت الراهن لا توجد معلومات عن خسائر محتملة في الأرواح أو أضرار».
وسمع شهود من وكالة «رويترز» للأنباء دوي انفجارات تشبه أصوات أنظمة الدفاع الجوي تصيب أهدافاً. ولم ترد أي معلومات بعد عن حجم الأضرار.
وكانت صفارات الإنذار دوت في كييف ومنطقتها وعدد من المناطق في وسط وشرق أوكرانيا بعد الساعة الثانية صباحاً بالتوقيت المحلي (23:00 بتوقيت غرينتش) للتحذير من غارات جوية.

وطالب رئيس الأركان الأوكراني الجنرال فاليري زالوجني الغرب بإمداد قواته بمزيد من الأسلحة، محذّراً من أنّ عدم حصولها على مقاتلات وقذائف مدفعية يعرقل خططها للمضيّ قدماً في هجومها المضادّ.
وقال زالوجني لصحيفة «واشنطن بوست» إنّه يشعر بالامتعاض حيال بطء إيصال الأسلحة التي وعد الغرب أوكرانيا بها. وأضاف «يزعجني» أنّ البعض في الغرب يشتكون من بطء بدء وسير الهجوم المضادّ المنتظر منذ مدة طويلة ضد القوات الروسية في جنوب البلاد.
وذكّر بأن حلفاء بلاده لا يمكن أن يطلقوا هجوماً من دون ضمان تفوقهم الجوي، لكن أوكرانيا ما زالت بانتظار مقاتلات «إف-16» التي وُعدت بها. وقال «لا أحتاج إلى 120 طائرة... لن أهدّد العالم بأسره... يكفي عدد محدود جداً».
واشتكى أيضاً من أن قذائف المدفعية التي تملكها بلاده أقلّ بكثير من تلك التي تستخدمها روسيا في الحرب.-(وكالات)
بولندا تطالب أميركا نشر أسلحة نووية على أراضيها

بولندا تطالب أميركا نشر أسلحة نووية على أراضيها 30 حزيران 2023

نتنياهو

الاحتلال يحقق بعد وضع رسالة تهديد لنتنياهو على قبر شقيقه 30 حزيران 2023

الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب

ترامب لا يستبعد تقديم أوكرانيا تنازلات لصالح روسيا 30 حزيران 2023

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

بوتين: عدم احترام القرآن الكريم في روسيا جريمة 28 حزيران 2023

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
ذات صلة
230092

في أول ظهور علني منذ التمرد.. شويغو يتفقد القوات الروسية في أوكرانيا

26 حزيران 2023
203282

ميدفيديف: المنطقة العازلة بأوكرانيا يجب أن تمتد لحدود بولندا

14 حزيران 2023
جنود اوكرانيين

عسكري أوكراني يحاول قتل زملائه الجنود المستسلمين.. فيديو

07 حزيران 2023
203282

ميدفيدف يدعو لشن هجوم على أوكرانيا

07 حزيران 2023
اقرأ أيضا
أعمال الشغب تنتقل إلى سويسرا

عدوى أعمال الشغب تنتقل إلى سويسرا

منذ1 ساعة
احتجاجات فرنسا

فرنسا: تراجع حدة الاضطرابات والداخلية تعلن اعتقال 719 شخصا

منذ2 ساعة
نتنياهو

الاحتلال بصدد شرعنة بؤر استيطانية عشوائية في الجليل

منذ2 ساعة
مزق رجل نسخة من القرآن وأضرم فيها النار عند مسجد ستوكهولم المركزي في أول أيام عيد الأضحى.

كيف سيؤثر إحراق القرآن على طلب السويد الانضمام للناتو؟

منذ2 ساعة
اليونسكو

أميركا تعود إلى اليونسكو بعدما انسحبت منها في عهد ترامب

30 حزيران 2023
ماكرون يتهم "عصابات" بالمشاركة في أعمال العنف في فرنسا

ماكرون يتهم "عصابات" بالمشاركة في أعمال العنف في فرنسا

30 حزيران 2023
افكار و مواقف
ماهر أبو طير

 التضليل في كلام المستشار

ماهر أبو طير |اليوم

عن قانون السير الجديد..!

علاء الدين أبو زينة |اليوم
سلامة الدرعاوي

حكومة لتحسين الخدمات

سلامة الدرعاوي |اليوم

مستقبل الوظائف

المهندس حمزة العلياني |اليوم
ترجمات
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يستقبل الجنرال السوداني عبد الفتاح البرهان في القاهرة - (أرشيفية)

المقاربة المصرية للأزمة السودانية

ترجمات | منذ14 ساعة
ربما يتحول "النظام العالمي" الحالي إلى أنظمة وعوالم - (أرشيفية)

عالم بلا مهيمنين‏

ترجمات |26 حزيران 2023
خزان النفط اليمني "صافر"، الذي يهدد بكارثة بيئية - (أرشيفية)

إنقاذ خزان "صافر": عمل أممي لتجنب كارثة بيئية في اليمن

ترجمات |26 حزيران 2023
1687431929137478500

الاختفاء القسري، سلاح حرب للجيش الفرنسي خلال "معركة الجزائر"

ترجمات |23 حزيران 2023
1687344570305817500

خمسة اتجاهات رئيسية تظهر كيف يتغير العالم‏

ترجمات |21 حزيران 2023
1687344570345817700

قضية فلسطين ناضجة للوساطة الصينية‏

ترجمات |21 حزيران 2023
 