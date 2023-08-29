الثلاثاء 29 آب 2023
النسخة المطبوعة

خلاف بين واشنطن وكييف حول الهجوم الأوكراني المضاد

روسيا تعتبر الضوء الغربي الأخضر لكييف لضربها بـ"القرم" سببا لمحاربة الجميع

أرشيفية
أرشيفية
 فيما ذكرت أنباء نقلا عن مسؤولين أميركيين قولهم إن خلافات نشأت بين واشنطن وكييف على خلفية الهجوم المضاد، قالت كييف إنها تلقت ضوءا أخضر لشن هجمات على منطقة القرم التي احتلتها روسيا في العام 2014.اضافة اعلان
وحول الخلاف الأميركي الوكراني فقد أكد مسؤولون أميركيون أن الولايات المتحدة تعتقد أن حجم المساعدات العسكرية التي تلقتها أوكرانيا كفيلة بتمكينها بالفعل من قتال روسيا، الا أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قال في المقابل إن نقل الحرب إلى الأراضي الروسية محفوف بالمخاطر، وأنه في حال تم ذلك قد يترك الأوكرانيون لمصيرهم.
وأشار زيلينسكي إلى أن من الممكن الدفع باتجاه تجريد روسيا من السلاح في القرم بالوسائل السياسية.
في ضوء التطورات فيما يخص منطقة القرم حذر ديمتري ميدفيديف نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، الدول الغربية من تبعات الضوء الأخضر لضرب روسيا هناك، مضيفا أن ذلك سيكون سببا لشن حرب، وسيمنح موسكو إطارا قانونيا للتحرك ضد الجميع.
واعتبر ميدفيديف أن هذا الأمر ينبئ بأن نهاية العالم تقترب، مضيفا على قناته الرسمية على تطبيق "تليغرام"، "أعتقد أن ذلك يمنح موسكو فرصة العمل ضد الجميع، وضد كل دولة على حدة في "الناتو".
وأضاف مدفيديف: إذا صدق هذا الأمر، وليس هناك أي سبب لعدم تصديق ذلك، فإن ذلك دليلا قانونيا مباشرا على تواطؤ الغرب في الحرب ضد روسيا.
مستشار الرئيس الأوكراني قال ميخائيل بودولياك الذي أعلن أن كييف أخذت الضوء الأخضر من شركائها لشن هجمات على شبه جزيرة القرم، قال إن روسيا ستفقد السيطرة على مجالها الجوي بمرور الوقت.
وتابع: "اليوم لدينا الإمكانيات لتدمير كل شيء روسي في شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا في 2014، أذكركم العام الماضي كان هناك اعتراض على هذا الأمر، ولكن الآن إذا أخذنا بعين الاعتبار عدد الدول التي تدعمنا في هذا الإطار فإننا نستطيع تدمير كل شيء روسي في الأراضي المحتلة".
وبيّن المسؤول الأوكراني ذاته أن عدد المسيرات التي ستهاجم الأراضي الروسية سيتضاعف، ولفت إلى أن روسيا ستظهر بشكل متزايد عدم القدرة على السيطرة على مجالها الجوي، وعدم قدرتها على تحديد مصدر هذه التهديدات.
من جهته، اعتبر المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف أن السلطات في كييف تفعل كل ما بوسعها من أجل جر الغرب إلى النزاع بين روسيا وأوكرانيا إلى أقصى حد ممكن.
وتعليقا على إعلان السلطات الأوكرانية أن الغرب وافق على شنها ضربات ضد أي منشآت روسية، قال بيسكوف إن الدول الغربية تفهم المخاطر من مثل هذه التصرفات وتدرك أن هذه الدرجة من التورط في الأزمة ستؤدي إلى ما وصفه بالتكاليف الحتمية.
وفي التطورات الميدانية، أعلنت وزارة الدفاع الروسية إسقاط 3 طائرات مسيرة أوكرانية فوق منطقتي تولا وبيلغورود، دون وقوع أضرار أو خسائر بشرية.
وقالت وزارة الدفاع الروسية إن الدفاعات الجوية أسقطت طائرتين مسيرتين أوكرانيتين فوق منطقة تولا جنوب موسكو.
وفي حادث منفصل، أعلنت وزارة الدفاع الروسية إسقاط طائرة مسيرة ثالثة فوق منطقة بيلغورود المتاخمة لأوكرانيا.
وتتعرض موسكو ومناطق روسية أخرى لهجمات بالطائرات المسيرة منذ أن تعهدت كييف في وقت سابق هذا الصيف بـ"إعادة" الحرب إلى الداخل الروسي، لكن الهجمات تسببت بأضرار طفيفة.
وفي سياق متصل، نشرت وزارة الدفاع الروسية صورا قالت إنها لتدمير قافلة عسكرية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية كانت في طريقها إلى دونيتسك.
وقالت الدفاع الروسية إن وحدة الاستطلاع التابعة لها رصدت وصول القافلة العسكرية الأوكرانية التي كانت محملة بذخائر مدفعية، وباغتتها بهجوم أسفر عن تدمير القافلة بالكامل وقتل عشرات من الجنود الأوكرانيين.
في المقابل، قالت هيئة الأركان الأوكرانية إن قواتها حققت تقدما في الجبهة الجنوبية، وإنها تواصل عملياتها الهجومية باتجاه مدينة ميليتوبول في مقاطعة زاباروجيا جنوب شرق أوكرانيا.
وتعتبر ميليتوبول هدفا إستراتيجيا للجيش الأوكراني، فهي بوابة إلى شبه جزيرة القرم، حيث تقع المدينة على خط سكة حديد يربط روسيا بالقرم والأراضي الأخرى التي تسيطر عليها في جنوب أوكرانيا.
إلى ذلك أعلنت وزارة الدفاع الأوكرانية تقدم قواتها في زاباروجيا واستعادة السيطرة على بلدة روبوتين في المقاطعة، فيما نفت روسيا سيطرة أوكرانيا على روبوتين.
وأقر وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف بصعوبة اختراق الدفاعات الروسية، مؤكدا أنها من 3 مستويات تشمل خنادق وحقول ألغام بعمق كيلومترات.
وقالت وزارة الدفاع الأوكرانية إنها استعادت السيطرة على نحو كيلومتر مربع جنوبي مدينة باخموت في مقاطعة دونيتسك، وأضافت أن القوات الأوكرانية استعادت السيطرة على 44 كيلومترا مربعا من جبهة باخموت منذ بداية الهجوم المضاد.
من جهتها، نفت مصادر عسكرية روسية سيطرة القوات الأوكرانية على بلدة روبوتين، وقالت إن معارك تدور حول البلدة، وأن القوات الأوكرانية دفعت بمزيد من التعزيزات، وتحاول اختراقها من الجهة الشمالية لكن من دون تحقيق أي تقدم.-(وكالات)
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