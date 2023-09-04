روسيا تعلن إسقاط مسيّرتين أوكرانيتين قرب القرم وكورسك

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أعلنت موسكو، اليوم (الاثنين)، أنّها أسقطت مسيّرة أوكرانيّة قبالة شبه جزيرة القرم التي ضمّتها، إضافة إلى مسيّرة ثانية في منطقة كورسك الروسيّة المتاخمة لأوكرانيا. حيث «دُمّرت مركبتان جوّيتان أوكرانيّتان بلا طيّار، (الأولى) في الجوّ فوق البحر الأسود قرب شبه جزيرة القرم، و(الثانية) فوق أراضي منطقة كورسك، بواسطة أنظمة الدفاع الجوّي»، وفق ما أفادت وزارة الدفاع الروسيّة عبر «تلغرام».وتزايدت خلال الأسابيع الأخيرة هجمات الطائرات بلا طيّار على الأراضي الروسيّة وشبه جزيرة القرم التي ضمّتها موسكو عام 2014. وبدأت كييف هجوماً مضاداً في بداية يونيو (حزيران) لاستعادة الأراضي التي احتلّتها روسيا، معلنة مراراً عزمها على استعادة القرم.وسبق أن أعلنت روسيا أنّها دمّرت في البحر الأسود، ليل الجمعة، السبت ثلاثة زوارق أوكرانيّة قالت إنّها حاولت مهاجمة جسر القرم الاستراتيجي في مضيق كيرتش والذي كان قد استُهدف سابقا خلال الصيف.وفي منطقة كورسك، أعلن الحاكم رومان ستاروفويت، الجمعة، أنّ «طائرتَين بلا طيّار أوكرانيّتَين» استهدفتا مدينة كورتشاتوف، ما ألحق أضرارا بمبنى إداري وآخَر سكني.-(وكالات)