روسيا تعلن إسقاط 8 مسيّرات أوكرانية فوق سيفاستوبول بالقرم

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قال مسؤول عينته موسكو إن قوات الدفاع الجوي الروسية والأسطول الروسي في البحر الأسود اعترضا ثماني طائرات أوكرانية مسيّرة فوق مدينة سيفاستوبول الساحلية في شبه جزيرة القرم في ساعة مبكرة من صباح اليوم (الأحد).وقال ميخائيل رازفوزاييف حاكم سيفاستوبول المعين من قبل روسيا، على تطبيق «تلغرام»: «لم تلحق أضرارٌ بأي أهداف، سواء في المدينة أو في منطقة المياه»، وفقاً لوكالة «رويترز».وأضاف أن طائرة مسيرة أسقطت فوق البحر، واعترضت قوات الحرب الإلكترونية الروسية خمس طائرات أخرى، وجرى تدمير طائرتين على الشاطئ الخارجي.وكان قد قال في وقت سابق إن الهجمات كانت فوق ميناء سيفاستوبول ومنطقتي بالاكلافا وخيرسونيس بالمدينة.ولا تعلن أوكرانيا مسؤوليتها عن أي هجمات داخل روسيا أو في الأراضي التي تسيطر عليها روسيا في أوكرانيا، لكنها قالت في الأشهر القليلة الماضية إن تدمير البنية التحتية العسكرية لروسيا يساعد في هجومها المضاد.-(وكالات)