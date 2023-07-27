الخميس 27 تموز 2023
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روسيا ستشحن الحبوب مجانا لهذه الدول الإفريقية

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الخميس، خلال قمة مع قادة أفارقة في سان بطرسبرج، إن روسيا قادرة على استبدال صادرات الحبوب الأوكرانية إلى إفريقيا، وستكون مستعدة لبدء توريد الحبوب مجانا إلى ست دول بالقارة في غضون ثلاثة أو أربعة أشهر.اضافة اعلان

وذكر أن هذه الدول هي، بوركينا فاسو، وزيمبابوي، ومالي، والصومال، وجمهورية أفريقيا الوسطى، وإريتريا، مضيفا أنها ستحصل على ما يتراوح بين 25 و50 ألف طن لكل منها.
وانطلقت أعمال قمة "روسيا-إفريقيا" الثانية في سان بطرسبرغ، الخميس، والتي من المقرر أن تستمر يومين، والتي وصفها الرئيس الروسي بأنها حدث كبير من شأنه أن يساعد في تعزيز العلاقات مع قارة أفريقيا تزداد قوة على الساحة العالمية.

وأكد بوتين، أثناء افتتاحه القمة، أن العلاقات التجارية مع البلدان الإفريقية شهدت نموا، وزاد معدل مبيعات السلع بنسبة 35 بالمئة تقريبا، على الرغم من الوباء والعقوبات.

كما أضاف الرئيس الروسي أن التبادل التجاري الزراعي بين روسيا وإفريقيا سجل نمو بنسبة 10 بالمئة إلى 6.5 مليار دولار في العام الماضي.

وفيما يخص اتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود، قال بوتين إن الدول الغربية تحاول عرقلة إمدادات الأغذية والأسمدة من روسيا، مؤكدا تمسك بلاده برفع العقوبات الغربية للعودة للاتفاق.
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