الثلاثاء 26 أيلول 2023
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روسيا: مقتل 17 ألف جندي أوكراني خلال الشهر الحالي

وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو - (أرشيفية)
وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو - (أرشيفية)
أعلن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، اليوم الثلاثاء، محصلة الخسائر الأوكرانية خلال الشهر الحالي، مشيرا إلى أن عدد القتلى من الجنود الأوكرانيين تجاوز 17 ألف قتيل، فيما قال الكرملين إن دبابة أبرامز ستحترق مثل غيرها.اضافة اعلان

ونقلا عن موقع "سكاي نيوز عربية"، قال شويغو، في اجتماع لوزارة الدفاع الروسية اليوم الثلاثاء، إن القوات الروسية تواصل الإجراءات النشطة في منطقة العمليات الخاصة لهزيمة العدو".

وتطرق إلى خسائر القوات المسلحة الأوكرانية خلال شهر أيلول/ سبتمبر الحالي، وقال إنها بلغت أكثر من 17 ألف شخص، وأكثر من 2.7 ألف وحدة من الأسلحة والمعدات العسكرية.

وأشار الوزير الروسي إلى أن من بين الآليات المدمرة 7 عربات مشاة قتالية أميركية من طراز "برادلي" ودبابتين ألمانيتين من طراز "ليوبارد" ودبابة بريطانية من طراز "تشالنجر".

وقال شويغو: "قامت القوات الروسية بتوسيع منطقة السيطرة بشكل كبير بالقرب من سينكوفكا وبتروبافلوفكا في اتجاه كوبيانسكي".

وأضاف أن "الولايات المتحدة وحلفاءها يواصلون تسليح القوات المسلحة الأوكرانية، وأن كييف ترمي جنودا غير مدربين في هجمات لا معنى لها".

وأردف شويغو قائلا: "مثل هذه الأعمال لا تؤدي إلا إلى دفع أوكرانيا نحو التدمير الذاتي".

وأكد الوزير الروسي أن القوات المسلحة الأوكرانية تتكبد خسائر فادحة على طول خط التماس بأكمله نتيجة الاستهداف الناري الفعال من جانب القوات الروسية.

وقال إنه على الرغم من عدم تحقيق "الهجوم المضاد" لأي نتائج مهمة، فإن القيمين الغربيين على كييف لا يحيدون عن مبدأ "الأسلحة هي الطريق إلى السلام".

وأضاف أن وزارة الدفاع الروسية تعمل على زيادة القدرة القتالية للقوات المسلحة؛ بما في ذلك من خلال تأمين الأسلحة الحديثة وتحسين التدريبات.

وقال إن روسيا تعزز التدريب العملياتي والقتالي في شرق البلاد لحماية مصالحها على خلفية الخطوات الجديدة لواشنطن وحلفائها في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.
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