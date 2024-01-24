الأربعاء 24 كانون الثاني 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

رويترز: مساع للتوصل لاتفاق لتبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في غزة

أسرى مفرج عنهم في غزة -(أرشيفية)
أسرى مفرج عنهم في غزة -(أرشيفية)

نقلت وكالة رويترز عن مصادر أن هناك جهود وساطة مكثفة من أجل التوصل إلى اتفاق على مراحل، يفضي إلى تبادل الأسرى بين المقاومة وإسرائيل ووقف إطلاق النار في قطاع غزة.

اضافة اعلان


وحسب ما ورد في تقرير للوكالة، فإن إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) وافقتا بنسبة كبيرة من حيث المبدأ على إمكانية إجراء تبادل للأسرى خلال هدنة تستمر شهرا، ويعقبها وقف دائم لإطلاق النار.


وقالت المصادر إن حركة حماس تطالب بضمانات لتنفيذ المرحلة الثانية من الاتفاق من أجل الموافقة على الهدنة الأولية.

 

وكانت الحركة أكدت سابقا أنها لن تقبل بغير وقف العدوان على غزة وانسحاب قوات الاحتلال منها قبل الحديث عن أي صفقة لتبادل الأسرى.

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
قاعدة عين الأسد تتعرض لهجمات متكررة (أرشيفية)

"المقاومة الإسلامية في العراق" تقصف قاعدة بسورية تضم قوات أميركية

منذ 44 دقيقة
الدمار في غزة

تقرير أممي: جيش الاحتلال يصدر أوامر إخلاء جديدة في خان يونس

منذ1 ساعة
مجلس الأمن

مجلس الأمن يناقش القضية الفلسطينية

منذ1 ساعة
حادثة صور

إعلام عبري: "الثلاثاء الأسود" يذكرنا بحادثة "صور" .. ما قصتها؟

منذ21 ساعة
أفراد من جماعة الحوثي - (أرشيفية)

بريطانيا: سنواصل العمل على إضعاف القدرات الهجومية للحوثيين

منذ21 ساعة
إصابة جندي إسرائيلي

مستشفى إسرائيلي يستقبل 2642 عسكريا مصابا منذ 7 أكتوبر

منذ21 ساعة
افكار و مواقف

نتنياهو واليمين لا يريدون دولة فلسطينية

د. محمد حسين المومني |اليوم
ماهر أبو طير

الفلسطينيون ليسوا هنودا حمرا

ماهر أبو طير |اليوم

هذه روايتهم،

سائد كراجة |اليوم

أثر ارتفاع أسعار السلع على توقعات النمو

رعد التل |اليوم

المرحلة الثالثة في حرب غزة.. القادم أصعب

أحمد حمد الحسبان |اليوم
ترجمات
1706007058821098000

مجتمع عسكريتاري: تشوهات التاريخ والواقع في أسس الهوية الإسرائيلية (2 - 3)

ترجمات | منذ13 ساعة
فلسطينون يفرون من إرهاب العصابات الصهيونية أثناء نكبة العام 1948 - (أرشيفية)

مجتمع عسكريتاري: تشوهات التاريخ والواقع في أسس الهوية الإسرائيلية (1 - 3)

ترجمات |22 كانون الثاني 2024
1705831185767433800

داخل معسكر التعذيب الإسرائيلي لمعتقلي غزة ‏(2-2)

ترجمات |21 كانون الثاني 2024
1705831185697433600

هل ينزلق سوناك إلى حرب تشوه سمعته كما قوض غزو العراق إرث بلير؟

ترجمات |21 كانون الثاني 2024
‏معتقلون فلسطينيون تنقلهم قوات الاحتلال من بيت لاهيا، شمال غزة، في شاحنة عسكرية، 7 كانون الأول (ديسمبر)، 2023 - (أرشيفية)‏

‏داخل معسكر التعذيب الإسرائيلي لمعتقلي غزة‏ - (1 - 2)

ترجمات |20 كانون الثاني 2024
مقاتلون حوثيون يلوحون بأسلحتهم خلال مسيرة تضامنية مع الفلسطينيين في العاصمة صنعاء،11 كانون الثاني (يناير) 2024 – (المصدر)

إيران تكسب من الغارات الجوية الأميركية على الحوثيين في اليمن‏

ترجمات |17 كانون الثاني 2024
 