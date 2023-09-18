الإثنين 18 أيلول 2023
النسخة المطبوعة

زعماء العالم يتوافدون الى نيويورك للمشاركة بأعمال الجمعية العامة

الأمم المتحدة
الأمم المتحدة
بدأ رؤساء العالم بالتوافد الى نيويورك حيث مقر الأمم المتحدة للمشاركة بمداولات الجمعية العامة في دورتها الـ 78 والتي تبدأ غدا، حيث يلقي كل زعيم خطابا رسميا يمثل موقف بلاده من قضايا دولية.اضافة اعلان
ويشارك 11 زعيما عربيا في مناقشات الدورة الجديدة والتي تسمى بـ "الأسبوع رفيع المستوى" وأربعة رؤساء حكومات فيما البقية يمثلها وزراء الخارجية.
وحصلت وكالة الأنباء الأردنية(بترا)، على نسخة بقائمة الوفود المشاركة على مستوى الرؤساء أو رؤساء الحكومات والوزراء حيث يشارك بالإضافة الى الأردن قطر ومصر والجزائر وجزر القمر وموريتانيا واليمن والسودان وفلسطين،إضافة الى المغرب وليبيا، ومشاركتهما على مستوى القيادة أمست غير مؤكدة بسبب الكوارث الطبيعية التي حلت ببلديهما.
كما تشارك الكويت ولبنان والعراق والصومال، على مستوى رؤساء الحكومات، فيما تشارك على مستوى وزراء الخارجية كل من دول: السعودية وجيبوتي والإمارات وعُمان وسورية والبحرين وتونس.
وكانت القائمة الأولية أشارت الى مشاركة الرئيس التونسي والرئيس الصومالي ونائب الرئيس السوداني في الاجتماعات الرفيعة لكن تم اجراء التغييرات حسب القائمة الجديدة، لتكون مشاركة تونس على مستوى وزير ، والصومال نائب الرئيس، فيما يشارك الرئيس السوداني نفسه.
وحسب التقاليد المتبعة في الأمم المتحدة، يكون أول المتكلمين في المداولات السنوية العامة التي تستمر أسبوعا كاملا، رئيس دولة البرازيل يليه الرئيس الأميركي ثم زعماء الدول الأخرى أو من يمثلهم.
وستكون كلمة الأردن، الأولى عربيا والرابعة على مستوى العالم.- (بترا)
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