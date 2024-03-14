زعيم الديمقراطيين بالشيوخ الأميركي: على إسرائيل تصحيح مسارها

قال زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ الأميركي تشاك شومر إن على إسرائيل تصحيح المسار من أجل تحقيق سلام دائم.



وأضاف "أدعو جميع الأطراف المتفاوضة للقيام بكل ما هو ممكن للتوصل إلى وقف إطلاق النار والإفراج عن المحتجزين".

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واعتبر شومر أن وزيري المالية بتسلئيل سموتريتش والأمن القومي إيتمار بن غفير الإسرائيليين عززا التوتر والعنف، مشددا على أن توسيع المستوطنات يجعل حل الدولتين مستحيلا.



وقال زعيم الأغلبية الديمقراطية إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "عقبة كبيرة أمام السلام وقد خضع في كثير من الأحيان لمطالب المتطرفين"، وفق تعبيره.