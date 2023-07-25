الثلاثاء 25 تموز 2023
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زلزال جديد بقوة 5.5 درجة يضرب وسط تركيا

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مقياس ريختر
قال مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي إن زلزالا قوته 5.5 درجة على مقياس ريختر، ضرب وسط تركيا، الثلاثاء، دون وجود تفاصيل عن أضرار. وأضاف المركز أن الزلزال كان على عمق 12 كيلومترا.اضافة اعلان

وبدورها، قالت الهيئة العامة لإدارة الكوارث التركية (أفاد) إن الزلزال وقع عند الساعة 08:44 بالتوقيت المحلي (5:44 صباحا بتوقيت غرينتش) بمنطقة كوزان بولاية أضنة، حسبما نقلت وكالة أنباء "الأناضول".

ولم ترد على الفور أنباء عن أضرار جراء هذا الزلزال الجديد الذي تتعرض لها تركيا. 

وأفادت مراسلة قناة "الحرة" بأن الزلزال الجديد تسبب بحالة من الخوف والهلع لدى كثير من سكان المنطقة، لا سيما وأن أضنة تأثرت 6 فبراير الماضي.

واستمرت هذه الهزة 5 ثوان، وهي مدة قصيرة ساعدت بعدم ظهور أضرار حتى اللحظة، وفق ما نقلت المراسلة عن رئيس بلدية كوزان.

وتقع تركيا على خط صدع زلزالي رئيسي في العالم. وفي فبراير الماضي، أسفر زلزال هائل جنوب البلاد عن مقتل 50 ألف شخص ودمار هائل في مدن عدة. 

وتسبب زلزال في إزميت على بعد حوالى 100 كلم جنوب شرق إسطنبول بمقتل 17 ألف شخص في عام 1999.
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