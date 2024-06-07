 
الجمعة 07 حزيران 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

زيلينسكي يأمل في إنزال يحاكي "النورماندي" في أوكرانيا

الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي
الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي

قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إنه يأمل في إنزال بأوكرانيا يشبه "إنزال نورماندي" في الحرب العالمية الثانية.

جاء ذلك خلال الاحتفالات التذكارية بمناسبة مرور 80 عاما على الإنزال الذي قامت به قوات الحلفاء في نورماندي عام 1944 خلال الحرب العالمية الثانية.

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ونقلت وكالة "نوفوستي" عن زيلينسكي قوله: "آمل في ذلك" عندما تحدث عن "إنزال الحلفاء في أوكرانيا"، في إشارة إلى التوازي بينه وبين "إنزال نورماندي".

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد قال إنه من غير المقبول الاحتفال بالذكرى الثمانين لعملية الحلفاء في نورماندي مع أولئك الذين يمجدون ممثلي الأيديولوجية النازية في إشارة إلى نظام زيلينسكي.

وقد بدأت عملية إنزال نورماندي في 6 يونيو 1944 في أكبر عملية إنزال في التاريخ، حيث عبر القناة الإنجليزية ما يقرب من 160 ألف مقاتل، وبنهاية أغسطس كان عددهم قد بلغ 3 ملايين.

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