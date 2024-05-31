 
الجمعة 31 أيار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

زيلينسكي يشتكي من أن روسيا تنتج أسلحة أسرع من الغرب مجتمعا

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.
اشتكى فلاديمير زيلينسكي من أن روسيا تنتج أسلحة أسرع من الغرب مجتمعا.

وقال زيلينسكي: "روسيا أسرع من الغرب من حيث إنتاج وتوريد الأسلحة لقواتها المسلحة"، حسبما ذكرت صحيفة "الغارديان".اضافة اعلان

وكتبت الصحيفة أن زيلينسكي اشتكى أيضا من أن الدول الغربية لديها أولويات أخرى أهم من أوكرانيا.

في وقت سابق، قال مساعد وزير الخارجية الأمريكي السابق مارك كيميت إن قاعدة إنتاج الولايات المتحدة وحلفائها الأوروبيين بالكاد تدعم الصراع في أوكرانيا، وأي صراع ثان من هذا النوع سيكون كارثة بالنسبة لهم.

وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين زيادة حجم إنتاج الذخيرة في البلاد بمقدار 14 ضعفا خلال العامين الماضيين والطائرات المسيرة 4 مرات، والمركبات المدرعة بمقدار 3.5 مرة.
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