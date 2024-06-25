زيلينسكي يقيل قائد القوات المشتركة الأوكرانية

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إنه أقال قائد القوات المشتركة بالقوات المسلحة اللفتنانت جنرال يوري سودول، بعد ظهور تقارير تفيد بأن أداءه كان سيئاً خلال الحرب المستمرة منذ 28 شهراً مع روسيا.



ولم يذكر زيلينسكي الذي كان يتحدث في خطابه المسائي المصور، أمس (الاثنين)، أي سبب لإقالته. وأعلن أن البريجادير جنرال أندريه هناتوف سيحل محل سودول في المنصب الذي تتضمن مهامه التخطيط الاستراتيجي للعمليات، وفقاً لما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

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وجاءت إقالة سودول في أعقاب نشر رسالة من بوهدان كروتيفيتش، رئيس كتيبة آزوف التي تحظى بالاحترام في أوكرانيا، قال فيها إن أفعال سودول أدت إلى انتكاسات عسكرية خطيرة.



وقال كروتيفيتش في منشور على تطبيق «تلغرام»، لم يذكر فيه سودول بالاسم، إن هناك جنرالاً «قتل جنوداً أوكرانيين أكثر من أي جنرال روسي».



وكتب كروتيفيتش: «ما يهمني هو أن قادة الكتائب والألوية القتالية يحاكمون على خسارة مركز مراقبة؛ لكن لا تتم محاكمة جنرال لفقدان مناطق وعشرات المدن وآلاف الجنود».



وأضاف: «جميع العسكريين يفهمون الآن عمن أتحدث؛ لأن 99 في المائة من الجيش يكرهه بسبب ما يفعله».



وقالت صحيفة «أوكراينسكا برافدا» الإلكترونية، نقلاً عن تقرير مسرَّب، إنه تم تقديم شكوى جنائية بشأن سودول الذي تمت ترقيته في وقت سابق من العام. وقالت إن كروتيفيتش مستعد للشهادة ضده.



وكان هناتوف يشغل منصب نائب قائد المسرح الجنوبي للعمليات منذ عام 2022، ولعب دوراً رائداً في استعادة جزء كبير من منطقة خيرسون الجنوبية من الغزاة الروس.



وفي ربيع عام 2023، قاد الدفاع عن باخموت في شرق أوكرانيا، وهي المدينة التي سقطت في نهاية المطاف في أيدي القوات الروسية، بعد أشهر عديدة من المعارك الضارية.-(وكالات)