الأحد 27 آب 2023
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"ستتحطم الطائرة في الهواء".. مقطع فيديو قديم لبريغوجين حول مصيره

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رئيس مجموعة «فاغنر» يفغيني بريغوجين (أ.ب)
أدى مقطع مدته 40 ثانية من مقابلة قديمة قال فيها رئيس مجموعة «فاغنر» العسكرية الروسية الخاصة يفغيني بريغوجين، إنه يفضل أن يُقتل على أن يكذب على بلاده، وتحدث عن طائرة تتفكك في السماء، إلى إطلاق العنان لموجة من الافتراضات على الإنترنت اليوم (الأحد) بشأن وفاته المفترضة.اضافة اعلان
وقالت هيئة الطيران الروسية إن رئيس «فاغنر» كان على متن طائرة خاصة تحطمت شمال غربي موسكو يوم الأربعاء دون ناجين، وذلك بعد شهرين من قيادته تمرداً فاشلاً ضد قيادات الجيش. ووصف الكرملين تلميحات الغرب بأنه قُتل بناء على أوامر منه بأنها «كذبة محضة».
وفي المقطع المأخوذ من مقابلة نشرت في الأصل في 29 أبريل (نيسان) أجراها معه المدون العسكري الروسي سيميون بيغوف، ونقلتها وكالة «رويترز» للأنباء، قال بريغوجين إن روسيا على شفا كارثة، لأن المؤسسة العسكرية تطرد تدريجياً رواة الحقيقة الذين يرفضون الانصياع للإدارة العليا.
وقال في المقطع الذي نشر على قناة «غراي زون» التابعة لـ«فاغنر» على «تلغرام»: «لقد وصلنا اليوم إلى نقطة الغليان... لقد تم الكذب على هؤلاء الذين يعيشون في هذا البلد. من الأفضل أن تقتلني».
وأضاف: «لكنني لن أكذب. يجب أن أقول بصراحة إن روسيا على شفا كارثة، وإذا لم يتم تعديل هذه التروس اليوم فسوف تتحطم الطائرة في الهواء».
ونُشرت مئات التعليقات على «غراي زون» في غضون ساعات قليلة.
وتكهنت بعض المنشورات بأن بريغوجين على قيد الحياة. وجاء في تعليق لأحد الأشخاص: «قريباً سيقفز من صندوق السعوط ويجعل الشياطين يتغوطون على أنفسهم».
ووجهت بعض المنشورات أصابع الاتهام إلى الكرملين، في حين ألقت بعض المشاركات باللائمة على فرنسا، والبعض الآخر على أوكرانيا. وقال أحد المنشورات إن أوكرانيا قتلت بريغوجين بأمر من الأجهزة الخاصة الأميركية و«الأنغلوساكسونيين». وأضاف: «من غير الملائم لنا أن نفقد مثل هذا البطل».-(وكالات)
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