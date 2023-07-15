سجن مؤبد لأميركي جنّد آلاف المقاتلين في داعش

اضافة اعلان

حُكم على أميركي مولود في كوسوفو ساعد في تجنيد "آلاف" المقاتلين في تنظيم داعش الإرهابي، بالسجن المؤبد، وفق ما أعلنت وزارة العدل الأميركية في بيان، بحسب واشنطن بوست.وقالت الوزارة إن ميرساد كانديك (40 عاما) كان عضوا رفيع المستوى في تنظيم داعش بين عامي 2013 و2017 أثناء سيطرتها على مساحات شاسعة من العراق وسوريا، وغادر نيويورك عام 2013 وسافر إلى سوريا حيث انضم إلى داعش وصار مقاتلاً في بلدة حريتان قرب مدينة حلب، وبعد ذلك تم توجيهه للانتقال إلى تركيا للمساعدة في تهريب مقاتلين أجانب وأسلحة للتنظيم إلى سوريا، وكان "أميرا" في إعلام داعش التي تولى نشر دعايتها ورسائل التجنيد فيها عبر الإنترنت، بما في ذلك عبر أكثر من 120 حساب تويتر.وأضافت الوزارة، إنه بصفته مجنِّدا "أرسل آلاف المتطوعين من مقاتلي داعش المتطرفين من دول غربية إلى الأراضي التي يسيطر عليها التنظيم في سوريا وأماكن أخرى في الشرق الأوسط".وبحلول بداية عام 2017، كان ميرساد كانديك يختبئ في البوسنة تحت اسم مستعار، قبل توقيفه في تموز 2017 في سراييفو ثم تسليمه إلى الولايات المتحدة.(بترا)