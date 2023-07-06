الخميس 06 تموز 2023
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سقوط قذيفتين إسرائيليتين على جنوب لبنان

الحدود اللبنانية الاسرائيلية
الحدود اللبنانية الاسرائيلية
أكد مصدر أمني لبناني "سقوط قذيفتين مدفعيتين في سهل المجيدة جنوب لبنان، صباح اليوم الخميس، اطلقهما الجانب الإسرائيلي".

وقال المصدر لمراسل وكالة الأنباء الأردنية (بترا)" في بيروت، إن القذيفتين نجم عنهما أضرار مادية، فيما انتشر الجيش اللبناني في مناطق سقوط الصواريخ.-(بترا)اضافة اعلان
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