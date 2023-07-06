سقوط قذيفتين إسرائيليتين على جنوب لبنان

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أكد مصدر أمني لبناني "سقوط قذيفتين مدفعيتين في سهل المجيدة جنوب لبنان، صباح اليوم الخميس، اطلقهما الجانب الإسرائيلي".وقال المصدر لمراسل وكالة الأنباء الأردنية (بترا)" في بيروت، إن القذيفتين نجم عنهما أضرار مادية، فيما انتشر الجيش اللبناني في مناطق سقوط الصواريخ.-(بترا)