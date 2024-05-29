 
الأربعاء 29 أيار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

سلوفينيا تدرس الاعتراف بدولة فلسطين

رئيس الحكومة السلوفيني روبرت غولوب
رئيس الحكومة السلوفيني روبرت غولوب

تدرس الحكومة في سلوفينيا، غداً الخميس، اقتراحاً للاعتراف بدولة فلسطين لتتم إحالته إلى المجلس التشريعي في البلاد من أجل الموافقة عليه.

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 وبحسب ما أعلن رئيس الحكومة السلوفيني روبرت غولوب، فإنّ بلاده ستواصل في غضون ذلك التنسيق مع مجموعة من الدول ذات التفكير المماثل، من أجل ممارسة "أكبر ضغط من ممكن بهدف التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة وإعادة الأسرى الإسرئيليين منه".


وأضاف غولوب، في بيان نُشر في موقع رئاسة الحكومة الاثنين، أنّ على بلاده "التزام بذل كل ما في وسعها من أجل تحقيق سلام دائم في الشرق الأوسط، على اعتبارها عضواً مسؤولاً في مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة".


يُذكر أنّ الحكومة السلوفينية أقرّت في 9 أيار/مايو الحالي مرسوماً يقضي بالاعتراف بدولة فلسطين المستقلة، على أن ترسله إلى البرلمان ليوافق عليه في حزيران/يونيو المقبل.


حينها، أكد رئيس الحكومة أنّ المرسوم يمثّل "جزءاً من جهود سلوفينيا لإنهاء الفظائع في قطاع غزة في أقرب وقت ممكن"، مشيراً إلى إمكان اتخاذ القرار النهائي في هذا الشأن في وقت أبكر من الموعد المقرر في 13 حزيران/يونيو.


وبهذا، تنضمّ سلوفينيا إلى إسبانيا وأيرلندا والنرويج، التي اعترفت رسمياً بدولة فلسطين، في خطوة أثارت امتعاضاً إسرائيلياً كبيراً.

 

اقرأ أيضاً: 

الاعترافات بالدولة الفلسطينية

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