 
الأربعاء 05 حزيران 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

سلوفينيا تعترف رسميا بالدولة الفلسطينية

أعلام فلسطين
أعلام فلسطين

صادق البرلمان السلوفيني رسميا، مساء أمس الثلاثاء، على قرار الحكومة الاعتراف بدولة فلسطين كدولة مستقلة وذات سيادة، وهي خطوة قالت الهيئة التشريعية في البلاد إنها تأمل أن تساعد في وقف العنف في قطاع غزة.

اضافة اعلان


وأعلن رئيس الوزراء السلوفيني روبرت جولوب الخميس الماضي، اعتراف بلاده بدولة فلسطين، وبذلك تكون سلوفينيا، وهي حاليا عضو غير دائم في مجلس الأمن، رابع دولة أوروبية بعد إسبانيا والنرويج وأيرلندا في اتخاذ هذا القرار.


وبحسب وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، قال جولوب في تصريح عقب اجتماع الحكومة، إن بلاده قررت الاعتراف بفلسطين كدولة مستقلة ذات سيادة على حدود العام 1967، وفقا للقانون الدولي، وقرارات مجلس الأمن الدولي.


وأكد أن هذا الاعتراف "يوجه رسالة سلام"، مشددا على أن "الوقت قد حان ليوحّد العالم أجمع جهوده نحو حل الدولتين الذي سيجلب السلام إلى الشرق الأوسط".
وباعتراف سلوفينيا رسميا بدولة فلسطين، يرتفع عدد الدول المعترفة بها إلى 148 من أصل 193 دولة بالجمعية العامة للأمم المتحدة.-(بترا)

share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
ذات صلة
رئيس الحكومة السلوفيني روبرت غولوب

سلوفينيا تدرس الاعتراف بدولة فلسطين

29 أيار 2024
رئيس الوزراء الإسباني

رئيس الوزراء الإسباني يعلن دخول الاعتراف بالدولة الفلسطينية حيز التنفيذ

28 أيار 2024
رؤساء حكومات النرويج يوناس غار ستور (يسار) وإسبانيا بيدرو سانشيز (وسط) وأيرلندا سايمون هاريس

النرويج وأيرلندا وإسبانيا تعلن الاعتراف رسميا بالدولة الفلسطينية

22 أيار 2024
اقرأ أيضا
جنود إسرائيليوم يتجمعون بالقرب من الحدود مع غزة - (أرشيفية) - (أ ف ب)

إصابة 9 جنود إسرائيليين بانفجار في قاعدة عسكرية

منذ 3 دقيقة
مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان - (أرشيفية)

الولايات المتحدة: ننتظر رد حماس على مقترح وقف إطلاق النار

منذ5 ساعة
العلمان الأميركي والإسرائيلي

واشنطن تتقدم بطلب من الاحتلال بشأن حزب الله

منذ6 ساعة
رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو - (أرشيفية)

خطوة جديدة من مجلس النواب الأميركي لصالح نتنياهو

منذ10 ساعة
thumbs_b_c_3efca0ec7b7a6717fe3a23b7b0e6d501

الاحتلال ينوي تشكيل قوات تدخل سريع بقيادة المستوطنين في الضفة

منذ17 ساعة
بايدن رفقة نتنياهو

بايدن: أدعم حل الدولتين وهذا هو خلافي الأكبر مع نتنياهو

منذ18 ساعة
افكار و مواقف
مكرم أحمد الطراونة

غزة جائعة.. لا تعيدوا مأساة السوريين!

مكرم أحمد الطراونة |اليوم

هل ستشن إسرائيل الحرب على لبنان؟

ماهر أبو طير |اليوم

الرسائل الاقتصادية في مقابلة ولي العهد

موسى الساكت |اليوم

وزير شجاع

سلامة الدرعاوي |اليوم

يا له من إحساس مفعم بالفخر والسرور

د.خليف الخوالدة |اليوم

أحزاب تبحث عن النخب وحالمون ينشغلون بـ"التسعيرة"

أحمد حمد الحسبان |اليوم
ترجمات
1717502019669648000

اقتصاديات الضفة سترسخ السلطة الفلسطينية أو تدفعها إلى الانهيار

ترجمات | منذ14 ساعة
اسرائيل وحماس

‏اليمين الإسرائيلي يريد كل الأرض الفلسطينية، وهو سبب إرهاب الدولة

ترجمات | منذ19 ساعة
بوتين

هل تصل التحالفات الغربية إلى حديقة بوتين الخلفية؟

ترجمات | منذ19 ساعة
القراءة

‏لماذا ما نزال نقرأ الكتب؟

ترجمات | منذ19 ساعة
1717331093106020500

حرب إسرائيل السرية على المحكمة الجنائية الدولية‏ (2-2)

ترجمات |02 حزيران 2024
1717248010664342600

حرب إسرائيل السرية على المحكمة الجنائية الدولية‏ (2-1)

ترجمات |01 حزيران 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
68130817-6f63-43b8-b9c6-7c2639fb38f6 copy

الغسلة الإخبارية

عريس 29 أيار 2024

hajjaj copy

نفسي 03 حزيران 2024

for-web

عبودية الترند 02 حزيران 2024

WhatsApp Image 2024-06-02 at 5.28

موبايل 01 حزيران 2024

web copy

شهداء فلسطين 31 أيار 2024

7df72e3e-1408-40fc-b913-c06cf1123645 (1) copy
 