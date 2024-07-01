سوناك أمام جالية يهودية يصف معاداة السامية في بريطانيا بـ”المرض”

وصف رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك معاداة السامية في المملكة المتحدة، في خضم الصراع بين إسرائيل وحماس، بأنها “مرض” مؤكدا تصميمه على مواجهتها.

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جاء ذلك في كلمة له ألقاها في إطار حملته الانتخابية أمام جالية يهودية في شمال لندن.



وزار سوناك معبد ماشزيكي هاداث اليهودي في غولدرز غرين أمس الأحد، حيث أدى صلاة خلف الحاخام شراجا فيفيل زيمرمان من أجل رفاهية الدولة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا).



وقال سوناك في حديثه أمام الحضور، إنه لن “يضغط على إسرائيل لتقديم تنازلات لا تصب في مصلحتها” وتطرق إلى تصاعد معاداة السامية في المملكة المتحدة بعد هجمات 7 أكتوبر.



وأكد: “لن أراوغ أبدا بشأن الجهة التي يجب أن تتحمل المسؤولية عن هذا العمل الإرهابي البغيض تماما. وسأظل ثابتا في الوقوف إلى جانب إسرائيل في وقت حاجتها” على حد قوله.



وأضاف: “لن أحاول إجبار إسرائيل على تقديم تنازلات لا تصب في مصلحتها، فإسرائيل تستحق أن تعيش في سلام وأمن”.



وتابع سوناك: “يجب ألا ننسى أبدا أنه لا يزال هناك رهائن محتجزون لدى إرهابيي حماس. وأقول بصوت عال، وأعلم أنكم سوف تشاركونني في ذلك، أعيدوا هؤلاء الرهائن إلى الوطن” بحسب تعبيره.-(د ب أ)