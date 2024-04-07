الأحد 07 نيسان 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

سوناك: بريطانيا مصدومة من حمام الدم في غزة

ريشي سوناك
ريشي سوناك

أكد رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك أنّ بلاده مصدومة من حمام الدم في غزة، وتدعو إلى وقف الحرب التي وصفها بـ"الرهيبة".

 

اضافة اعلان

وقال سوناك إنّ "أطفال غزة بحاجة إلى هدنة فورية إنسانية تؤدي إلى وقف لإطلاق النار على المدى الطويل".


وأضاف سوناك أنّ "بريطانيا لا تزال مصدومة من الغارة الإسرائيلية التي أسفرت عن مقتل 3 عمال إغاثة بريطانيين".


وكانت منظمة "المطبخ المركزي العالمي" قد أعلنت مقتل 7 من موظفيها الأجانب بقصف للاحتلال على غزة، وذلك خلال مغادرتهم مستودعاً في دير البلح في غزة، رغم تنسيق تحركاتهم مع "الجيش" الإسرائيلي.


الأعضاء السبعة المنتمون إلى المنظمة التي أسسها الطاهي الإسباني الأميركي خوسيه أندريس سنة 2010، يحملون جنسيات أسترالية وبولندية وبريطانية.
وقال مسؤول أميركي لصحيفة "بوليتيكو" الأميركية إنّ "الهجوم الإسرائيلي على عمال الإغاثة (منظمة المطبخ المركزي العالمي) في غزة بدا متعمداً.

ويواصل الاحتلال منذ نحو 6 أشهر عدوانه على قطاع غزة، مرتكباً المجازر بحق المدنيين العزّل والنازحين ومستهدفاً الأطقم الطبية والصحافية، إضافة إلى كلّ مقومات الحياة في القطاع الذي يرزح تحت أزمة إنسانية وسط الحصار الإسرائيلي. وكالات

 

اقرأ أيضاً: 

سوناك لنتنياهو: بريطانيا مضطرة لإعلان "إسرائيل" "بلد ينتهك القانون الدولي"

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
ذات صلة
منازل مدمرة في غزة

شهداء وجرحى اثر غارات إسرائيلية على قطاع غزة

06 نيسان 2024
جندي إسرائيلي يضع رأسه على فوهة مدفع

جيش الاحتلال يعلن ارتفاع حصيلة قتلاه إلى 600

01 نيسان 2024
أكثر من 40 غارة إسرائيلية على مناطق في غزة

الأول منذ بدء العدوان.. مجلس الأمن يتبى قرارا بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

25 آذار 2024
شهداء وجرحى بسلسلة غارات وقصف مدفعي بمحيط الشفاء ومناطق متفرقة

شهداء وجرحى في غارات وقصف مدفعي في غزة

25 آذار 2024
اقرأ أيضا
جنود من جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة

الاحتلال يسحب معظم قواته من جنوب غزة

منذ 25 دقيقة
مدمرة أميركية تسقط صاروخين استهدفا سفينة في البحر الأحمر

استهداف سفينة قبالة اليمن

منذ 33 دقيقة
الدخان يتصاعد من موقع إسرائيلي قصفه "حزب الله" في شمال فلسطين المحتلة على حدود لبنان الجنوبية - (أرشيفية)

إطلاق 40 صاروخا من جنوب لبنان باتجاه مواقع إسرائيلية

منذ2 ساعة
بايدن يهدد نتنياهو

"سي إن إن": بايدن يهدد نتنياهو بعواقب وخيمة لهذا السبب

منذ2 ساعة
إصابة إسرائيليين في إطلاق نار استهدف حافلة شرق قلقيلية

إصابة إسرائيليين في إطلاق نار استهدف حافلة شرق قلقيلية

منذ3 ساعة
ضحايا العدوان على غزة

اليونيسيف: 13 ألف طفل ضحايا العدوان على غزة

منذ3 ساعة
افكار و مواقف
ماهر أبو طير

كلفة الحرب لن تستثني أحدا

ماهر أبو طير |اليوم

المرتكزات العقائدية للفكر الإبادي الصهيوني (4)

علاء الدين أبو زينة |اليوم
سلامة الدرعاوي

نتائج عكس الانطباعات

سلامة الدرعاوي |اليوم

قرار مجلس حقوق الإنسان.. دلالات دولية مهمة

د.نهلا عبدالقادر المومني |اليوم

فرصة عمل

نضال المجالي |اليوم
ترجمات
فلسطينيون يتجمعون في مقر للأونروا في رفح، قطاع غزة، في 17 كانون الأول (ديسمبر) 2023 – (المصدر)

لماذا الحملة لإلغاء (الأونروا)؟ ‏

ترجمات | منذ13 ساعة
الخلاف بين أربيل والسليمانية يهدد استقلال إقليم كردستان العراق - (أرشيفية)

بيت منقسم: هل يستطيع إقليم كردستان الحفاظ على استقلاليته؟

ترجمات | منذ13 ساعة
1712224452105965900

من أوكرانيا إلى إسرائيل: طغيان التوقعات ومآلاتها

ترجمات |05 نيسان 2024
‏جنازة الفتى الفلسطيني مصطفى أبو شلبك، 16 عامًا، الذي قتلته قوات الاحتلال في مخيم قلنديا بالضفة الغربية، 4 آذار (مارس) 2024 - (المصدر)‏

يحدث أيضا: القمع والعنف في الضفة الغربية

ترجمات |04 نيسان 2024
عسكريون من الذراع السيبراني للجيش الإيراني - (أرشيفية)

الأمن السيبراني والمراقبة: استراتيجية إيران المزدوجة للأمن القومي

ترجمات |04 نيسان 2024
مؤيدون لفلسطين يحتجون على سياسة بلدهم في ساحة البرلمان في لندن، 21 شباط (فبراير) 2024 - (المصدر)‏

الإسلام وقرن من التشويه الغربي‏

ترجمات |04 نيسان 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
حمزة حجاج - هدر

هدر

عزيمة 05 نيسان 2024

hajjaj copy

بس 04 نيسان 2024

بس

إسطنبول ! 03 نيسان 2024

كاريكاتير حمزة حجاج - إسطنبول

ويبقى الأردن سندا لفلسطين العزيزة 03 نيسان 2024

حمزة حجاج -ويبقى الأردن سندا لفلسطين العزيزة

رمضان والبركان 01 نيسان 2024

hajjaj copy
 
 