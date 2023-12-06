الأربعاء 06 كانون الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

سيناتور أمريكي: إسرائيل جندت 100 ألف فلسطيني في حماس

كتائب القسام
كتائب القسام

قال السيناتور الأمريكي سيث مولتون النائب الديمقراطي بالكونغرس، إنه لا يعتبر ما صرح به الجيش الإسرائيلي بشأن "مقتل مدنيين اثنين في غزة مقابل كل عنصر من حماس"، موقفا إيجابيا.

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 وفي مقابلة تلفزيونية، استعان مولتون، الذي خدم في العراق، بدراسة تفيد بأن "كل مدني يقتل يؤدي إلى تجنيد 10 آخرين"، وقال: "لقد قتلت إسرائيل حتى الآن حوالي 5 آلاف عنصر من حركة حماس، لكن هذا يعني أنها جندت أيضا حوالي 100 ألف.. وهذه أخبار سيئة بالنسبة لها".


وكان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، جوناثان كونريكوس، قال في تصريح سابق لشبكة CNN إن نسبة اثنين من المدنيين الفلسطينيين يقتلون في غزة مقابل كل مسلح من حماس هي "نسبة إيجابية للغاية" بالنظر إلى تحديات القتال في المناطق الحضرية.


لكن الأمم المتحدة وصفت هذا التصريح بشأن تقييم "نسبة" الوفيات بين المدنيين في غزة مقارنة بعدد عناصر حماس بأنه "لا طعم له".


ورد المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، على هذه التصريحات قائلا: "لا نعمل على تحديد هذا النوع من النسب، التي أعتقد أنه لا طعم لها، على أقل تقدير".


وقال دوجاريك، خلال مؤتمره الصحفي اليومي، الثلاثاء، إن تركيز الأمم المتحدة ينصب على تجنب مقتل أي مدنيين –رغم اعترافه بأن هذا لم ينجح في غزة.


من الجدير ذكره، أن قرابة 16 ألف شخص قتلوا في غزة منذ 7 أكتوبر، وفقا للأرقام التي أعلنتها وزارة الصحة في القطاع.

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