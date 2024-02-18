الأحد 18 شباط 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

سيناتور أميركي: نجاح ضئيل لإسرائيل ضد أنفاق غزة

مسؤول استخبارات أميركي: نجاح ضئيل لإسرائيل ضد أنفاق غزة
سيناتور أميركي: نجاح ضئيل لإسرائيل ضد أنفاق غزة
قال رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ الأميركي مارك وارنر إن إسرائيل لم تحقق سوى نجاح ضئيل للغاية في تطهير وتأمين أنفاق قطاع غزة.
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ونقلت شبكة "سي إن إن" عن وارنر قوله إن ما تعاملت معه إسرائيل ليس سوى جزء صغير من طول الأنفاق المقدرة بـ500 كيلومتر.

ونهاية يناير/كانون الثاني الماضي، قالت وول ستريت جورنال -نقلا عن مسؤولين أميركيين وإسرائيليين- إن نحو 80% من أنفاق حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في قطاع غزة لا تزال سليمة بعد أسابيع من محاولات تدميرها من قبل إسرائيل.

ويقدر المسؤولون من الولايات المتحدة وإسرائيل أن ما بين 20% و40% من أنفاق حماس قد تضررت أو أصبحت غير صالحة للعمل، معظمها شمال غزة.

وكانت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية قد قالت إن الجيش فوجئ بحجم شبكة الأنفاق التي بنتها المقاومة الفلسطينية في غزة، والتي فاقت تقديرات القادة العسكريين في إسرائيل بنحو 600%.

ومنذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، فضلا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية، الأمر الذي أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة الإبادة الجماعية.

في المقابل، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أن عدد قتلاه ارتفع إلى 573 منذ بداية الحرب، كما ارتفع عدد الجرحى إلى 2918. الجزيرة
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