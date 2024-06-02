 
الأحد 02 حزيران 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

سيناتور أميركي يستنكر دعوة نتنياهو للكونغرس ويصفه بـ"مجرم حرب"

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو - (أرشيفية)
رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو - (أرشيفية)
أعرب السيناتور الأميركي بيرني ساندرز، عن رفضه دعوة رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للتحدث أمام الكونغرس، واصفا إياه بأنه مجرم حرب.اضافة اعلان

وقال ساندرز على حسابه في منصة "إكس": "بنيامين نتنياهو مجرم حرب. لا ينبغي دعوته للتحدث أمام الكونغرس. بالتأكيد لن أكون هناك".

وأشار السيناتور الأميركي إلى أنه يوافق على مذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية بحق نتنياهو.

وفي وقت سابق، دعا زعماء الكونغرس الأميركي نتنياهو لإلقاء كلمة أمام جلسة مشتركة لمجلسي النواب والشيوخ.

وأكد مكتب رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو أنه سيلقي خطابا أمام الكونغرس الأميركي، تلبية لدعوة رسمية من قادة الحزبين الديمقراطي والجمهوري بالمجلس.

وسيكون نتنياهو "أول زعيم دولة في العالم يخاطب الكونغرس للمرة الرابعة"، وفق بيان لمكتب نتنياهو.

وأرفق مكتب نتنياهو البيان بصورة عن الدعوة الأميركية، دون أن يذكر موعد إلقاء الخطاب أمام الكونغرس.

وكان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان أعلن في بيان يوم الاثنين الماضي، أنه تقدم بطلبات لإصدار مذكرات اعتقال ضد بنيامين نتنياهو، ويوآف غالانت، بتهمة ارتكاب جرائم حرب.

وتلزم مذكرة الاعتقال الصادرة عن محكمة العدل الدولية جميع الدول الـ123 الموقعة على اتفاقية روما، والتي تستمد المحكمة سلطتها منها، بالقبض على الشخص الذي صدرت بحقه مذكرة التوقيف، عند وصوله إلى أراضيها. (وكالات)
share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
ذات صلة
اعتصام لعائلات الرهائن الإسرائيليين في تل أبيب

"حكومة الحرب" توافق على استئناف محادثات الهدنة

23 أيار 2024
مظاهرات الجامعات الأميركية

ما السبب الحقيقي وراء انخراط جيل "Z" في مظاهرات الجامعات الأميركية؟؟

20 أيار 2024
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان - (أرشيفية)

هل تراجع أردوغان عن حظر التجارة مع الاحتلال؟

09 أيار 2024
مستوطنون متطرفون يقتحمون الأقصى بحراسة شرطة الاحتلال

مستوطنون متطرفون يقتحمون الأقصى بحراسة شرطة الاحتلال

07 أيار 2024
اقرأ أيضا
محكمة العدل الدولية - (أرشيفية)

دولة جديدة تنضم لجنوب أفريقيا في دعواها ضد "إسرائيل" أمام محكمة العدل

منذ 47 دقيقة
631590

في يوم واحد.. ارتفاع الحرارة يقتل أكثر 85 شخصا بالهند

منذ17 ساعة
666550

روسيا تقصف أوكرانيا بـ100 صاروخ ومسيّرة... وتدمر منشآت للطاقة

منذ18 ساعة
666510

مسدّس يُنهي مهمة ممثل الدبلوماسية البريطانية في المكسيك

منذ18 ساعة
أعلام فلسطين

دولة فلسطين تحصل على حقوق إضافية بمنظمة الصحة العالمية

منذ20 ساعة
000_33YJ8XJ

الأمم المتحدة تعلق على مبادرة بايدن بشأن وقف إطلاق النار في غزة

01 حزيران 2024
افكار و مواقف

الملفات الغائبة

ماهر أبو طير |اليوم

أغصان الزيتون لا تنهي الاستعمارات الاستيطانية (2-2)

علاء الدين أبو زينة |اليوم

منعة الاقتصاد الوطني

سلامة الدرعاوي |اليوم

قراءة في انتخابات مجالس طلبة الجامعات

د.نهلا عبدالقادر المومني |اليوم

الراتب كل أسبوعين

نضال المجالي |اليوم

الاحتياطي القانوني وخصوصية المصارف الإسلامية

غسان الطالب |اليوم
ترجمات
1717248010664342600

حرب إسرائيل السرية على المحكمة الجنائية الدولية‏ (2-1)

ترجمات | منذ9 ساعة
اوكرانيا وحلف الناتو

استمرار حلف شمال الأطلسي متعذر من دون أميركا

ترجمات |31 أيار 2024
1717075215122408700

الانتخابات الطارئة في إيران ستؤشر على نوايا خامنئي

ترجمات |31 أيار 2024
رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو - (أرشيفية)

ماذا تعني مذكرات جرائم الحرب لنتنياهو وقادة حماس

ترجمات |29 أيار 2024
1716925478290264600

إمبراطورية تخاف من طلابها‏

ترجمات |29 أيار 2024
بريطانيا

ما قيمة مبيعات الأسلحة البريطانية لإسرائيل - وهل يمكن وقفها؟

ترجمات |29 أيار 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
web copy

موبايل

شهداء فلسطين 31 أيار 2024

7df72e3e-1408-40fc-b913-c06cf1123645 (1) copy

كابوس الجمعة 30 أيار 2024

كابوس الجمعة

عريس 29 أيار 2024

hajjaj copy

نتنياهو 28 أيار 2024

نتنياهو

غزة 27 أيار 2024

hajjaj copy
 