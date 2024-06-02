سيناتور أميركي يستنكر دعوة نتنياهو للكونغرس ويصفه بـ"مجرم حرب"

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وقال ساندرز على حسابه في منصة "إكس": "بنيامين نتنياهو مجرم حرب. لا ينبغي دعوته للتحدث أمام الكونغرس. بالتأكيد لن أكون هناك".وأشار السيناتور الأميركي إلى أنه يوافق على مذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية بحق نتنياهو.وفي وقت سابق، دعا زعماء الكونغرس الأميركي نتنياهو لإلقاء كلمة أمام جلسة مشتركة لمجلسي النواب والشيوخ.وأكد مكتب رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو أنه سيلقي خطابا أمام الكونغرس الأميركي، تلبية لدعوة رسمية من قادة الحزبين الديمقراطي والجمهوري بالمجلس.وسيكون نتنياهو "أول زعيم دولة في العالم يخاطب الكونغرس للمرة الرابعة"، وفق بيان لمكتب نتنياهو.وأرفق مكتب نتنياهو البيان بصورة عن الدعوة الأميركية، دون أن يذكر موعد إلقاء الخطاب أمام الكونغرس.وكان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان أعلن في بيان يوم الاثنين الماضي، أنه تقدم بطلبات لإصدار مذكرات اعتقال ضد بنيامين نتنياهو، ويوآف غالانت، بتهمة ارتكاب جرائم حرب.وتلزم مذكرة الاعتقال الصادرة عن محكمة العدل الدولية جميع الدول الـ123 الموقعة على اتفاقية روما، والتي تستمد المحكمة سلطتها منها، بالقبض على الشخص الذي صدرت بحقه مذكرة التوقيف، عند وصوله إلى أراضيها. (وكالات)