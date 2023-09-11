الإثنين 11 أيلول 2023
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سيول: قمة "محتملة" بين الزعيم الكوري الشمالي والرئيس الروسي

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الرئيس بوتين والزعيم كيم جونغ أون يتصافحان خلال اجتماعهما في فلاديفوستوك، روسيا في عام 2019 (أ.ب)
قالت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية، اليوم الاثنين، إنها ترى «احتمالية» لعقد قمة بين الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في ظل تكهنات بشأن زيارة كيم المحتملة لروسيا.اضافة اعلان
وذكرت وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية للأنباء أن هذا التقييم من جانب المتحدث باسم وزارة الدفاع جيون ها كيو جاء في ظل تقارير إعلامية تفيد بأن كيم وبوتين قد يعقدان قمة، على هامش منتدى اقتصادي في فلاديفوستوك، هذا الأسبوع، على الرغم من عدم ورود تصريح من جانب بيونغ يانغ وموسكو بشأن زيارة كيم المحتملة.
وقال المتحدث، للصحافيين الذين سألوا بشأن الزيارة المحتملة للزعيم الكوري الشمالي لروسيا: «تقييم وزارة الدفاع هو أن هناك احتمالية أن يقوم كيم جونغ أون بزيارة روسيا»، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».
وأضاف: «إذا جرت الزيارة، نعتقد أنه سوف يتم السعي لعقد قمة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين».
ورفضت موسكو، السبت، التعليق على التقارير بشأن زيارة محتملة لزعيم كوريا الشمالية إلى روسيا، وقال المتحدث باسم الكرملين إن أكبر ضيف أجنبي سيزور البلاد الأسبوع المقبل هو نائب رئيس لاوس باني ياتوتو، وإن «ليس لديها ما تقوله» بشأن زيارة محتملة لكيم جونغ أون.
وذكرت صحيفة «نيويورك تايمز» (الاثنين)، أن كيم سيجتمع مع الرئيس فلاديمير بوتين في فلاديفوستوك بأقصى شرق روسيا هذا الشهر، مما أثار تكهنات بأنه قد يزورها خلال المنتدى الاقتصادي الذي سيعقد في فلاديفوستوك.
وأضاف المتحدث أنه من المقرر أن يحضر المؤتمر أيضاً نائب رئيس مجلس الدولة الصيني، تشانغ قوه تشينغ، حسب ما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء. وكان من بين الحاضرين السابقين رئيس الوزراء الياباني والرئيس الصيني، لكن العقوبات الغربية ضد موسكو أدت إلى خفض المشاركة الأجنبية في مثل هذه الأحداث. وفي العام الماضي، بعد أن أرسلت روسيا جيشها إلى أوكرانيا، كان رؤساء وزراء أرمينيا ومنغوليا وميانمار من بين أبرز الضيوف، في حين خاطب رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي المنتدى عبر الفيديو.-(وكالات)
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