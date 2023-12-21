شركة شحن نرويجية تعلن تعليق عمليات النقل عبر البحر الأحمر

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أعلنت شركة النقل النرويجية "هويج أوتو لاينر" الليلة الماضية، تعليق عمليات النقل عبر البحر الأحمر، بعد رفع المديرية البحرية النرويجية مستوى التهديد في تلك المنطقة إلى أعلى مستوى، بحسب ما نقلت وكالة "رويترز".وقالت الشركة إنها ستواصل تقييم الوضع بناء على توصيات السلطات المعنية وتعديل السياسات المتبعة إذا لزم الأمر".وتعمل الشركة النرويجية في النقل البحري للمركبات والشاحنات وعربات السكك الحديد ومعدات البناء والزراعة والتعدين والسفن الصغيرة والمعدات الصناعية.ويأتي ذلك في أعقاب تحذيرات الحوثيين في اليمن المستمرة لاستهداف أي سفينة مرتبطة بكيان الاحتلال الإسرائيلي في البحر الأحمر ومنعها من المرور إلى أن تعلن تل أبيب وقف عدوانها على قطاع غزة.وردا على ذلك، أعلنت السلطات الأميركية عزمها إطلاق عملية "حارس الازدهار" في البحر الأحمر، لضمان حرية الملاحة وأمن السفن، بالإضافة إلى الولايات المتحدة يشمل المشاركون في العملية البحرين وبريطانيا والدنمارك وإسبانيا وإيطاليا وكندا وهولندا والنرويج وسيشيل وفرنسا، بالإضافة إلى الدنمارك.وكانت العديد من الشركات قد أعلنت عزمها تجنب الطرق عبر البحر الأحمر مؤقتا.--(بترا)