الأحد 07 كانون الثاني 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

شقيقة زعيم كوريا الشمالية تحذر من رد فوري على أي استفزاز

الزعيم الكوري وشقيقته
الزعيم الكوري وشقيقته

ذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية أن كيم يو جونغ، الشقيقة القوية للزعيم كيم جونغ أون، قالت اليوم الأحد إن جيش بلادها سيطلق على الفور "وابلا من النيران" في حالة حدوث أي استفزاز.

وتأتي هذه التعليقات بعدما قالت كوريا الجنوبية إن كوريا الشمالية أطلقت أكثر من 60 قذيفة مدفعية أمس السبت بالقرب من حدودهما البحرية المتنازع عليها، وبعد إطلاق مماثل لأكثر من 200 قذيفة بالمنطقة في اليوم السابق.

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وقالت كيم يو جونغ في بيان نقلته وكالة الأنباء المركزية الكورية "دعوني أوضح مرة أخرى أن جيشنا قد فتح بالفعل الزناد".


وأضافت "سيطلق جيشنا على الفور وابلا من النيران في حالة حدوث أي استفزاز بسيط".


ورغم أن كوريا الجنوبية أجرت تدريبات على إطلاق النار في البحر يوم الجمعة ردا على قذائف المدفعية، إلا أن وكالة يونهاب للأنباء قالت إنه لا توجد خطة للقيام بذلك بعد أحداث أمس السبت.


وأدت التدريبات القتالية التي جرت يوم الجمعة إلى صدور تحذيرات لسكان الجزر الحدودية الكورية الجنوبية للاحتماء في الملاجئ، على الرغم من عدم وجود تقارير عن عبور القذائف للحدود البحرية.


ونفت كيم في البيان إطلاق قذائف أمس السبت وقالت إن كوريا الشمالية قامت بنسف متفجرات كخداع.- رويترز

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