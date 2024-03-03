الأحد 03 آذار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

شهباز شريف رئيسا لوزراء باكستان

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شهباز شريف رئيسا لوزراء باكستان
انتخب برلمان باكستان الجديد اليوم الأحد شهباز شريف، رئيسا للوزراء لولاية ثانية، بعد مرور 3 أسابيع على الانتخابات العامة غير الحاسمة التي سببت تأخيرًا في تشكيل حكومة ائتلافية، وفق وكالة الأنباء الباكستانية.اضافة اعلان

وعاد شريف، إلى المنصب الذي كان يشغله حتى آب الماضي، عندما تم حل البرلمان قبل الانتخابات وتولت حكومة تصريف إدارة البلاد.

وجرى التصويت في البرلمان، الذي عقد جلسته الأولى الخميس الماضي، وَسط إجراءات أمنية مشددة، في ظل احتجاج مترشحين مدعومين من رئيس الوزراء السابق السجين عمران خان على نتيجة الانتخابات، مع المطالبة بإطلاق سراحه.
وشهباز شريف، الذي يبلغ 72 عاما هو الأخ الأصغر لنواز شريف، الذي تولى رئاسة الوزراء 3 مرات، وقاد الحملة الانتخابية لحزب الرابطة الإسلامية الباكستانية جناح نواز شريف.

وحصل المرشحون المدعومون من خان، على أكبر عدد من المقاعد، لكن حزب الرابطة الإسلامية الباكستانية جناح نواز شريف، وحزب الشعب الباكستاني اتفقا على تشكيل حكومة ائتلافية، ما أتاح لشهباز فرصة الحصول على ولاية ثانية رئيسًا للوزراء بعد تنحي شقيقه.
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