الأحد 04 شباط 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

شهداء بينهم أطفال في قصف إسرائيلي استهدف روضة في غزة

ارتقاء عشرات الشهداء من النازحين بالمجازر الإسرائيلية على جنوب غزة
ارتقاء عشرات الشهداء من النازحين بالمجازر الإسرائيلية على جنوب غزة

استشهد عدد من الفلسطينيين فجر الأحد، بعد قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي روضة تؤوي نازحين شرق رفح.


وأفادت مصادر طبية، باستشهاد عدد من الفلسطينيين بينهم طفلتان وإصابة العشرات بجروح بعد استهداف طائرات الاحتلال الحربية روضة تؤوي نازحين في منطقة حي السلام شرقي رفح جنوبي قطاع غزة.

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وأصيب عدد من الفلسطينيين، بعد استهداف طائرات الاحتلال لمنزل يعود لعائلة مصران في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.


وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، عدوانها على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر من العام الماضي، ما أسفر عن استشهاد أكثر من 27.238 فلسطينيا معظمهم من الأطفال والنساء، وإصابة 66.452 آخرين، فيما لا يزال أكثر من 8 آلاف مفقودين تحت الركام وفي الطرقات، حيث يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف إليهم.-(وفا)

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