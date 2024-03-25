الإثنين 25 آذار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

شهداء وجرحى في غارات وقصف مدفعي في غزة

شهداء وجرحى بسلسلة غارات وقصف مدفعي بمحيط الشفاء ومناطق متفرقة
فلسطينيون ينتشلون شهيدا في غزة

استشهد وأصيب العشرات من الفلسطينيين، بينهم أطفال ونساء، فجر اليوم الاثنين، في سلسلة غارات وقصف مدفعي إسرائيلي بمحيط مستشفى الشفاء ومناطق متفرقة بقطاع غزة، لا سيما في دير البلح، وعند دوار الكويت، وفي مدينة رفح، والمناطق الشرقية من خانيونس.

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وأكدت مصادر صحية في القطاع، استشهاد وإصابة عدد من المواطنين، في قصف إسرائيلي مدفعي وجوي بمحيط مستشفى الشفاء غربي غزة، وسط إطلاق نار كثيف من الآليات والدبابات الإسرائيلية.


وبحسب المصادر ، طالبت قوات الاحتلال عبر مكبرات الصوت بالإخلاء الفوري لمجمع الشفاء الطبي في حي الرمال غرب مدينة غزة، الذي تحاصره لليوم الثامن على التوالي.


واستهدفت قوات الاحتلال، بحسب المصادر، لجانا تؤمن توزيع المساعدات الإنسانية عند دوار الكويت.


وجرح عدد من المواطنين، نتيجة قصف الاحتلال لمنزل عائلة أبو عمرة في منطقة الحكر بدير البلح وسط قطاع غزة، بينما ارتفع عدد الشهداء من عائلة سلمان إلى 18 جراء قصف منزلهم في شارع البيئة بالمدينة وسط القطاع.


الى ذلك، استشهد عدد من المواطنين وأصيب آخرون جراء استهداف منزل يعود لعائلة برهوم بمخيم يبنا وسط مدينة رفح، حيث أفادت مصادر صحية في مستشفى الكويتي بوصول عدد من الشهداء والجرحى جراء القصف الإسرائيلي لمنازل بالمخيم.


وكان أكثر من 27 مواطنا بينهم نساء وأطفال ارتقوا في غارات إسرائيلية استهدفت 5 منازل في مدينة رفح منذ صباح أمس الأحد.
كما ارتفع عدد ضحايا القصف الإسرائيلي على دير البلح إلى 10 شهداء، ولا يزال عدد كبير من الأشخاص تحت الأنقاض.


ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول الماضي، برا وبحرا وجوا، مخلفا 32226 شهيدا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وأكثر من 74518 إصابة، في حصيلة غير نهائية لوزارة الصحة الفلسطينية في غزة، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض وفي الطرقات، جراء منع الاحتلال طواقم الإنقاذ من الوصول إليهم، إضافة لدمار هائل وأزمة إنسانية غير مسبوقة.-(بترا)

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