السبت 16 كانون الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

شهداء ومصابون في غارات إسرائيلية على قطاع غزة

شهداء وجرحى في سلسلة غارات للاحتلال على غزة
شهداء وجرحى في سلسلة غارات للاحتلال على غزة
استشهد فلسطينيون، وأصيب آخرون، غالبيتهم نساء وأطفال، فجر السبت، إثر قصف إسرائيلي استهدف محيط مدرسة المزرعة التابعة للأونروا في دير البلح، وسط قطاع غزة.اضافة اعلان
كما أصيب عدد من الفلسطينيين في قصف إسرائيلي استهدف منزلا قرب دوار الروس في مخيم البريج، وسط القطاع.
وشن الطيران الحربي الإسرائيلي غارة استهدفت منزلا في منطقة البراهمة برفح، فيما واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي قصفه لأحياء الشجاعية والتفاح والدرج بمدينة غزة.
كما شنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي غارات استهدفت منطقة المصري وسرحان في حي المنارة بخان يونس، جنوب القطاع.
وذكرت وزارة الصحة، في أحدث حصيلة لها، أن عدد الشهداء في قطاع غزة منذ بدء العداون الإسرائيلي في السابع من شهر تشرين أول/ اكتوبر الماضي بلغ 18,700 شهيد، غالبيتهم (70%) من النساء والأطفال، فيما بلغ عدد المصابين أكثر من 51 ألفا، مشيرة إلى أن هناك الآلاف ما زالوا في عداد المفقودين.-(وفا)
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
صورة لحظة اختطاف الحوثييين سفينة إسرائيلية في البحر الأحمر

الجيش الأمريكي: الحوثيون شنوا 3 هجمات وأصابوا سفينة شحن

منذ 13 دقيقة
RC25H4A8BWW5-1700520808

الحوثيون يسيطرون على سفينة شحن جديدة

14 كانون الأول 2023
dims.apnews

ترامب يتراجع عن تعهد أميركي مناخي حال فوزه بالرئاسة

14 كانون الأول 2023
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - (أرشيفية)

بوتين: مستعدون لبناء علاقات مع أميركا لأنها ضرورية في العالم.. لكن سياستها الإمبراطورية تُعيقها

14 كانون الأول 2023
الخبير العسكري اللواء فايز الدويري

الدويري: لو توفر الإسناد الناري للقسام لحررت فلسطين من البحر إلى النهر

14 كانون الأول 2023
وافق مجلس النواب الأميركي على فتح تحقيق رسمي لعزل الرئيس جو بايدن

بايدن: الجمهوريون يهاجمونني بالأكاذيب

14 كانون الأول 2023
افكار و مواقف

الخلاف الأميركي الإسرائيلي

د. محمد حسين المومني |اليوم
ترجمات
1702601362619989900

لماذا لن تتغير إسرائيل؟

ترجمات | منذ11 ساعة
دبابات عسكرية إسرائيلية تقترب من السياج الحدودي مع قطاع غزة، 5 كانون الأول (ديسمبر) 2023 – (المصدر)

فشل إسرائيل في غزة‏

ترجمات |13 كانون الأول 2023
حيدر إبراهيم الغراوي، أمين عام ميليشيا "أنصار الله الأوفياء" العراقية - (أرشيفية)

"أنصار الله الأوفياء" (اللواء 19 في "الحشد الشعبي"): لمحة عامة

ترجمات |13 كانون الأول 2023
أرشيفية

استعادة شعار "من النهر إلى البحر"‏

ترجمات |13 كانون الأول 2023
1702374369975681500

حرب أميركا من أجل الشرق الأوسط الكبير

ترجمات |12 كانون الأول 2023
1702374370025681700

خطر نشوب حرب عالمية ثالثة وضرورة تأسيس منظمة دولية جديدة

ترجمات |12 كانون الأول 2023
 