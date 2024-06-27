 
الخميس 27 حزيران 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

صاحب "المعجزة البوليفية" يتعرض لمحاولة انقلاب... ماذا نعرف عن لويس آرثي؟

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الرئيس البوليفي لويس آرسي يتحدث من شرفة قصر الحكومة في لاباز بعد محاولة الانقلاب الفاشلة

شهدت بوليفيا، أمس (الأربعاء)، محاولة انقلاب فاشلة قادها قائد الجيش السابق خوان خوسيه زونيغا ضد الرئيس لويس آرثي وزير الاقتصاد السابق، الذي يتسم بالهدوء ويرتدي نظارة طبية.

وأظهرت مشاهد بثّها التلفزيون الرسمي عناصر من الشرطة وهم يلقون القبض على الجنرال زونيغا، بينما كان يتحدث إلى صحافيين أمام ثكنة عسكرية في العاصمة، ويجبرونه على ركوب سيارة للشرطة، في حين كان وزير الداخلية جوني أغيليرا يخاطبه قائلاً: «أنت رهن التوقيف أيها الجنرال».

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وأظهر التلفزيون البوليفي آرثي وهو يواجه الزعيم الواضح للتمرد في ردهة قصر الحكومة ليلة الأربعاء، وقال: «أنا قائدكم، وآمركم بسحب جنودكم، ولن أسمح بهذا العصيان».


قام آرثي بتعيين قائد جديد للجيش، الذي أمر القوات على الفور بالتنحي. وأنهى انسحابهم التمرد بعد 3 ساعات فقط.

خلفيات الانقلاب


وفاز آرثي (60 عاماً) بانتخابات عام 2020 بعد فترة من الاضطرابات السياسية العميقة. وشابت الانتخابات التي جرت في العام السابق مزاعم بالتزوير، مما أثار احتجاجات واسعة النطاق واستقالة الرئيس آنذاك إيفو موراليس في نهاية المطاف.


ومنذ ذلك الحين، أصبح الحليفان والزميلان السابقان، آرثي وموراليس، منافسَين سياسيَّين. ويتطلع كلاهما إلى خوض انتخابات الرئاسة العام المقبل، ويقود كل منهما فصيلاً من حزب «الحركة من أجل الاشتراكية» المهيمن.


وأدى حكم المحكمة ضد ترشح موراليس مرة أخرى إلى تأجيج الاحتجاجات هذا العام التي أغلقت الطريق السريعة الرئيسية في البلاد وأضرت بالاقتصاد. كما تسبب نقص الدولار والوقود في حدوث أضرار مع انخفاض إنتاج وصادرات الغاز في الدولة غير الساحلية.


لويس آرسي في سطور


يعدّه الكثيرون معارضاً لسياسات السوق الحرة، والليبرالية الجديدة المدعومة من واشنطن. ودرس آرثي الاقتصاد في لندن، وكان وزيراً للاقتصاد في عهد الرئيس إيفو موراليس، الذي جعلته فترة حكمه من 2006 إلى 2019 رمزاً لليسار في أميركا اللاتينية.


وبعد ترك موراليس منصبه، أصبح آرثي رئيساً في نوفمبر (تشرين الثاني) 2020، بعد الفترة القصيرة التي قضتها جانين أنيز في المنصب.

من الازدهار إلى الكساد


لقد عكست مسيرة آرثي المهنية المسار الاقتصادي لبوليفيا من الازدهار إلى الكساد. وعمل آرثي في البنك المركزي من عام 1987 إلى عام 2006، ثم قام موراليس بتعيينه وزيراً للاقتصاد في عام 2006، وقاد اقتصاد الدولة الواقعة في منطقة الأنديز لأكثر من عقد من الزمن.


ويقول المؤيدون إنه كان مهندس «معجزة النمو» في بوليفيا في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، التي انتشلت كثيرين في واحدة من أفقر دول أميركا الجنوبية من الفقر. وازدهرت السلع، بما في ذلك الغاز والمعادن وفول الصويا.


ولكن بحلول الوقت الذي تولى فيه آرثي منصبه، كانت بوليفيا قد تضررت بشدة من جائحة «كوفيد - 19»، والتوترات الاجتماعية الناجمة عن رحيل موراليس عام 2019 بعد احتجاجات في الشوارع وضغوط شديدة من الجيش.


وساعدت الإصلاحات النيوليبرالية في التسعينات بوليفيا على أن تصبح منتِجاً مهماً للطاقة، وانتقلت من دولة منخفضة الدخل إلى دولة متوسطة الدخل، وفقاً للبنك الدولي. وانخفضت نسبة الأشخاص الذين يعيشون في فقر مدقع إلى 15 في المائة، وقامت الدولة ببناء الطرق السريعة وعربات التلفريك، ونمت المدن.


لكن الدخل بدأ في الانخفاض في عام 2014. وبعد توليه الرئاسة، وصف آرثي الركود الذي تشهده بلاده بأنه «الأسوأ منذ 40 عاماً».


وقال أخيراً إن إنتاج البنزين والديزل لم يعد يغطي الاستهلاك الوطني، وإن البلاد اضطرت إلى استيراد 86 في المائة من احتياجاتها من الديزل، و56 في المائة من البنزين بسبب نقص الاستكشاف والإنتاج. كما اضطرت الأسر إلى مواجهة ارتفاع أسعار المواد الغذائية.


حلم بانقلابات جديدة


وفي الوقت نفسه، استمرت التوترات بين موراليس وحزبه في التصاعد. وفي نوفمبر، انتقد آرثي معارضيه وقال إنهم «يحلمون بانقلابات جديدة». وقال زونيغا، إن الحكومة تعمل على إفقار البلاد.


وقبل اعتقاله لقيادة محاولة الانقلاب، خاطب زونيغا الصحافيين في الميدان، قائلاً: «نريد استعادة الديمقراطية»، في معرض حديثه عن المشكلات الاقتصادية في البلاد. وكان ذلك آخر تصريح لقائد الجيش البوليفي السابق.-(وكالات)

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