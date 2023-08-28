صاروخ لا يمكن وقفه.. هل انقلبت ملاحقات ترامب لصالحه؟

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يحسب للرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، صلابته وتصميمه، فرغم الملاحقات والمحاكمات التي ستضنيه خلال حملته الانتخابية، إلا أنه عازم على المضي قدما نحو الترشح للرئاسة والوصول إلى البيت الأبيض ثانية في 2024.ولا يبدو أن أيا من المرشحين الجمهوريين الثمانية، الذين رفض مشاركتهم المناظرة الأولى الأسبوع الماضي، قادر على منافسته حتى الآن، وفق الإحصاءات.بل أعلن معظمهم عزمهم دعم ترامب في حال رشحه الحزب، وذلك على الرغم من صدور حكم جنائي ضده.لا مفر من ترشيحهوفي هذا السياق، قال جوردان برينجيلسون، وهو ناشط جمهوري من ولاية كارولينا الجنوبية لايؤيد أيا من المرشحين في الوقت الحالي، لكنه مثل كثيرين آخرين في الحزب، أصبح يرى أنه لا مفر من ترشيح ترامب، "في كل مرة يلكمونه، يزداد قوة..."من جهتها، اعتبرت جانيتا ماكنولتي، رئيسة مقاطعة الحزب الجمهوري في ولاية أيوا، والتي حضرت المناظرة الأولى في ميلووكي أن "أي شيء يمكن أن يحدث".لكنها أكدت أن أحدا من المرشحين لم يتفوق على ترامب الذي ظهر في تلك الليلة بمقابلة شوهدت على نطاق واسع مع تاكر كارلسون.كما رأت أن الملاحقات الجنائية لم تؤد إلا إلى تحفيز قاعدته الشعبية، وفق ما نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال"وتستمر استطلاعات الرأي في إظهار تقدم كبير للرئيس السابق، لكنها تشير أيضا إلى استعداد الناخبين للنظر في البدائل.فيما وجد أحد الاستطلاعات أن دعم ترامب في كل من الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري والانتخابات العامة بوجه الرئيس الحالي جو بايدن، سينخفض بشكل كبير إذا أدين بارتكاب "جريمة خطيرة"، على الرغم من أنه ليس من الواضح أي من القضايا الحالية ضده ستندرج في فئة الجرائم الخطيرة بالنسبة لمعظم الناخبين!أشهر صعبةيشار إلى أن العام المقبل لن يكون سهلا أبدا على ترامب، إذ يواجه في الوقت نفسه، أربع لوائح اتهام جنائية تتعلق بالسعي إلى إلغاء نتائج الانتخابات الرئاسية لعام 2020، فضلا عن قضية الوثائق السرية التي عثر عليها بمنزله، بالإضافة إلى قضية دفع رشوة للممثلة الإباحية ستورمي دانيلز لإسكاتها قبل انتخابات عام 2016.علما أنه نفى جميع التهم الموجهة إليه.الى ذلك، لا يترك الرئيس الأميركي السابق ترامب فرصة لتسجيل الأهداف في مرمى منافسيه سواء الجمهوريين أو الديمقراطيين.وفي جديد ترمب المشغول بمسار معقد من الملاحقات القضائية، تلميحه إلى إمكانية انسحاب منافسه، حاكم فلوريدا، رون دي سانتيس من السباق الرئاسي.فقد أشار في تعليق ساخر على منصته "تروث سوشيال" أنه سمع أحاديث في الأوساط السياسية تفيد بأن دي سانتيس، الذي غرق في حالة من الفوضى والتعثر، والتي انهارت نتائجه في استطلاعات الرأي، ما جعله في المركزين الثالث والرابع في بعض الولايات، سوف ينسحب من السباق الرئاسي من أجل الترشح في فلوريدا فقط ضد ريك سكوت لمجلس لشيوخ.لا فرصة لديهكما أردف الرجل السبعيني الطامح إلى ولاية ثانية في البيت الأبيض، قائلا: "المفروض أن ينسحب، لا توجد لديه أي فرصة، و الداعمون سيوقفون دعمه قريبا!".وما يزال ترامب يتقدم في استطلاعات الرأي بهامش واسع على المرشحين الثمانية في حزبه، ما يؤهله ضمنا لأن يصبح المرشح الجمهوري الرسمي للرئاسة 2024.في حين تعتبر أرقام الجمهوريين الثمانية، الذين ظهروا على خشبة المسرح، خلال المناظرة الانتخابية الأولى، الأسبوع الماضي، ضعيفة، على الرغم من تصدر دي سانتيس.وكان حاكم فلوريدا الذي انتقد بشدة مزاعم ترامب بتزوير الانتخابات، قلص حجم حملته وأعاد تشكيلها في الأسابيع الأخيرة بعد فشله في إحراز تقدم لإطاحة الرئيس السابق، كحامل لواء الحزب الجمهوري في الأشهر الأولى من الانتخابات التمهيدية.-(وكالات)