"صحة غزة" تحذر من توقف ما تبقى من أماكن طبية خلال 48 ساعة

حذرت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، الأحد، من توقف ما تبقى من المستشفيات والمراكز الصحية ومحطات الأكسجين خلال 48 ساعة عن العمل.

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وقالت وزارة الصحة في بيان، إنّ توقف الأماكن الطبية نتيجة نفاد الوقود اللازم لعمل المولدات؛ بالرغم من الإجراءات القاسية والتقشفية التي اتخذتها الوزارة للحفاظ على ما تبقى من كميات الوقود لأطول فترة ممكنة في ظل عدم توريد الكميات اللازمة للتشغيل.



وناشدت المؤسسات المعنية والأممية والإنسانية كافة بضرورة وسرعة التدخل لإدخال الوقود اللازم، بالإضافة إلى المولدات الكهربائية وقطع الغيار اللازمة للصيانة.