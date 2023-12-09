صحيفة: إصابة 5 آلاف جندي إسرائيلي منذ بدء الحرب

قالت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية، اليوم السبت، إن 5 آلاف جندي إسرائيلي جرحوا منذ 7 تشرين أول (أكتوبر).

وكشفت الصحيفة أن 2000 من الجنود الجرحى اعترفت بهم وزارة الدفاع الإسرائيلية حتى الآن كمعاقين، وأضافت أن قسم إعادة التأهيل بوزارة الدفاع يستقبل يوميا 60 جريحا ومعظم الإصابات خطرة. اضافة اعلان



بدوره، أفاد مراسل الجزيرة بأن وحدة الإنقاذ 669 تنقل عددا من الجرحى العسكريين الإسرائيليين من شمال قطاع غزة.



وكانت وسائل إعلام إسرائيلية، قالت الجمعة، إن الطواقم الطبية العسكرية نقلت 40 جنديا مصابا إلى مستشفى "سوروكا" في بئر السبع، 10 منهم في حالة خطيرة، خلال اليوم الماضي.



وأوضحت المتحدثة باسم مستشفى "سوروكا" الإسرائيلي تعليقا على الحالة الصحية للجنود المصابين خلال محاولة تحرير محتجزين في قطاع غزة، أن حالة الجنديين اللذين أصيبا خلال البحث عن الأسرى بغزة وصفت بالخطيرة.



وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، الجمعة، ارتفاع عدد قتلاه من الجنود والضباط إلى 420 فردا، منذ الـ7 من تشرين أول (أكتوبر) الماضي.