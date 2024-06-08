 
السبت 08 حزيران 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

صحيفة تنشر بنود خطة أمريكية لما بعد حرب غزة

الدمار في غزة
الدمار في غزة

نشرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" بنود خطة أمريكية تتضمن رؤية واشنطن لإحراز تقدم بعملية السلام بعد انتهاء حرب غزة وتذكر إقامة دولة فلسطينية على حدود 1967 توخيا لمبادرة السلام العربية.

اضافة اعلان


وأشارت الصحيفة الإسرائيلية إلى أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تسعى لمنع شركائها العرب من تقديم رؤية بعيدة المدى للتسوية السلمية بين إسرائيل والفلسطينيين بعد انتهاء حرب غزة.

 

ولذلك، تقدم في خطتها إطارا أكثر محدودية ومع ذلك من المؤكد أن يلاقي رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.


إعادة إعمار غزة


وجاء في بنود الوثيقة الأمريكية 10 نقاط على رأسها "دعوة المجتمع الدولي لدعم إعادة إعمار غزة، مع فتح المعابر إلى القطاع لضمان تدفق المساعدات دون عوائق".
ورفض استمرار حكم غزة من قبل السلطات القائمة حاليا ونزع سلاحها بذريعة أن آلية نزع السلاح وإعادة الإدماج ستسهل هذه العملية في غزة.


انسحاب إسرائيلي كامل


وأيضا انسحاب إسرائيلي كامل من غزة دون أي انتقاص لأراضيها، أو وجود احتلال عسكري أو تهجير قسري للفلسطينيين، الذين سيسمح لهم بالعودة إلى المجتمعات في القطاع الذي خرجوا منه خلال الحرب.


وكذلك إعادة توحيد غزة والضفة الغربية تحت قيادة السلطة الفلسطينية وخلال فترة انتقالية بعد الحرب تصبح جاهزة لاستئناف الحكم بشكل كامل في القطاع.

 

استئناف مفاوضات الوضع النهائي 


والدعوة لاستئناف مفاوضات الوضع النهائي بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية، فضلا عن دعم قيام دولة فلسطينية "مستقلة ومتصلة وقابلة للحياة" على أساس خطوط الـ4 من يونيو (حزيران) 1967 مع مقايضات متفق عليها بشكل متبادل وحل عادل ومتفق عليه للاجئين الفلسطينيين، على النحو المتوخى في مبادرة السلام العربية.


إمكانية تطبيع السعودية ودول عربية أخرى 


وجاء في الخطة الأمريكية أيضا إمكانية التطبيع بين المملكة العربية السعودية والدول العربية الأخرى وإسرائيل مع تقدم ملموس نحو حل الدولتين.
وغيرها من بنود رفض الإجراءات أحادية الجانب من الجانبين كتوسيع المستوطنات "وتمجيد الإرهاب والعنف". والالتزام بالتعهدات التي تم التوصل إليها خلال قمتي العام الماضي في العقبة وشرم الشيخ. 


وتحث الوثيقة الأمريكية أيضا على الحفاظ على الوضع الراهن في الحرم القدسي، وتوجيه نداء للسلطة الفلسطينية لتنفيذ إصلاحات بعيدة المدى كالشفافية ومكافحة الفساد وإصلاح التعليم والرعاية الاجتماعية.-(RT)

share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
ذات صلة
thumbs_b_c_b45faa9b0179a226327cdd5a92d306f4

نتنياهو يحاول إقناع حزبه "الليكود" بدعم اتفاق تبادل الأسرى

04 حزيران 2024
WhatsApp Image 2024-05-27 at 4.49.41 AM

40 شهيدا بمجزرة إسرائيلية في رفح الليلة الماضية

27 أيار 2024
الاحتلال يستهدف سيارات إسعاف في غزة

الصحة العالمية: لا إمدادات طبية في غزة منذ 10 أيام

18 أيار 2024
كتائب القسام

هآرتس: حماس ترمم قدراتها بسرعة كبيرة وغيرت تكتيكاتها مؤخرا

15 أيار 2024
اقرأ أيضا
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش

قرار أممي سيصدر قريبا بحق الاحتلال

منذ8 ساعة
الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي

زيلينسكي يأمل في إنزال يحاكي "النورماندي" في أوكرانيا

منذ20 ساعة
رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو - (أرشيفية)

مصدر أميركي يكشف موعد خطاب نتنياهو أمام الكونغرس

07 حزيران 2024
مجلس الأمن

منها الصومال.. انتخاب 5 دول لعضوية مجلس الأمن

07 حزيران 2024
دبابات إسرائيلية داخل معبر رفح جنوب قطاع غزة

الولايات المتحدة: لم نلحظ حركة كبيرة للجيش الإسرائيلي باتجاه رفح

07 حزيران 2024
الرئيس الأميركي جو بايدن - (أرشيفية)

بيان مشترك لعدة دول يطالب حماس والاحتلال بقبول مقترح بايدن

06 حزيران 2024
افكار و مواقف

اليوبيل الفضي 1

د. محمد حسين المومني |اليوم
ماهر أبو طير

لم يكن وزيرا في الأقصى

ماهر أبو طير |اليوم
ترجمات
عناصر من تنظيم "داعش" الإرهابي في إحدى المناطق بسورية-(أرشيفية)

‏الطريق إلى محور مقاومة من غير الدول‏

ترجمات |05 حزيران 2024
1717502019609647800

ثلاثة شرور‏

ترجمات |04 حزيران 2024
1717502019669648000

اقتصاديات الضفة سترسخ السلطة الفلسطينية أو تدفعها إلى الانهيار

ترجمات |04 حزيران 2024
اسرائيل وحماس

‏اليمين الإسرائيلي يريد كل الأرض الفلسطينية، وهو سبب إرهاب الدولة

ترجمات |04 حزيران 2024
بوتين

هل تصل التحالفات الغربية إلى حديقة بوتين الخلفية؟

ترجمات |04 حزيران 2024
القراءة

‏لماذا ما نزال نقرأ الكتب؟

ترجمات |04 حزيران 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
حمزة حجاج- الصيف

الصيف

مجاعة الحرب في غزة 06 حزيران 2024

كاريكاتير حمزة حجاج- مجاعة الحرب في غزة

العيد 05 حزيران 2024

c161d219-b4b0-4248-97ab-280d9430bc39 copy

الغسلة الإخبارية 04 حزيران 2024

68130817-6f63-43b8-b9c6-7c2639fb38f6 copy

عريس 29 أيار 2024

hajjaj copy

نفسي 03 حزيران 2024

for-web
 