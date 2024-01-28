الأحد 28 كانون الثاني 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

صحيفة: حماس أعادت سيطرتها المدنية في مناطق شمال غزة

حركة حماس
كتائب القسام

أفادت صحيفة معاريف بأن نشاط حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في المناطق التي سبق أن سيطر عليها جيش الاحتلال الإسرائيلي في شمال قطاع غزة يثير قلقا في تل أبيب.

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وقالت الصحيفة إن عناصر مرتبطة بحماس تمكنت من فرض السيطرة المدنية في مناطق شمال غزة، مما قد يؤدي إلى "تآكل إنجازات إسرائيل"، وفق تعبيرها.

 

بدورها نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن مسؤولين -لم تسمهم- أن نحو 80% من أنفاق حركة المقاومة الإسلامية (حماس) ما تزال سليمة بعد أسابيع من محاولات إسرائيل تدميرها.

وادعى جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه فوجئ بطول وعمق ونوعية شبكة الأنفاق تحت غزة، وذلك بعد بدء الاجتياح البري للقطاع في 27 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

ومؤخرا أورد تقرير لصحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية نقلا عن جيش الاحتلال تفاصيل كثيرة عن هذه الأنفاق، قائلا إنها تؤكد سبب اعتبارها من قبل الجيش الإسرائيلي تهديدا كبيرا له في قطاع غزة حتى قبل بدء الحرب الحالية.-(الجزيرة)

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