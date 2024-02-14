الأربعاء 14 شباط 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

صواريخ دقيقة من لبنان تقتل مجندة وتصيب 7 عسكريين إسرائيليين

صواريخ دقيقة من لبنان تُصيب 5 أشخاص في صفد
صواريخ دقيقة من لبنان تُصيب 5 أشخاص في صفد

أكد الإسعاف الإسرائيلي سقوط قتيلة وإصابة 7 أشخاص إثر سقوط صاروخ أطلق من لبنان على مدينة صفد بالجليل الأعلى.


وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن الجرحى السبعة جنود إسرائيليون.

وأكدت إذاعة الجيش الإسرائيلي في وقت سابق رصد إطلاق 8 صواريخ من لبنان، وقالت وسائل إعلام محلية إن الصواريخ استهدفت القيادة الشمالية وقاعدة جوية في ميرون وقاعدة عسكرية بصفد.

اضافة اعلان


وأشارت إلى أن حزب الله استخدم صواريخ دقيقة في قصفه على صفد، وأوضحت أن القبة الحديدية فشلت في اعتراض الصاروخ الأخير.


وعلى وقع حرب إسرائيلية مدمّرة على قطاع غزة، تشهد الحدود الإسرائيلية اللبنانية منذ الثامن من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي تبادلا لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي من جهة، وحزب الله وفصائل فلسطينية من جهة أخرى، أدّى إلى سقوط قتلى وجرحى على طرفي الحدود.-(الجزيرة)

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
القائمة

من هم المرشحون لخوض الانتخابات الرئاسية الأميركية لعام 2024؟

منذ2 ساعة
الفاتيكان: الرأي العام يطالب إسرائيل بوقف هجماتها على غزة

الفاتيكان: الرأي العام يطالب إسرائيل بوقف هجماتها على غزة

منذ4 ساعة
أسرى مفرج عنهم في غزة -(أرشيفية)

أكسيوس: محادثات القاهرة بشأن صفقة تبادل انتهت دون تقدم ملموس

منذ4 ساعة
آثار-الدمار-في-إحدى-مدارس-الأونروا-بغزة

الأمم المتحدة: 30 بالمائة من مدارس غزة قصفت بشكل مباشر

منذ5 ساعة
رئيس الوزراء الإسكتلندي حمزة يوسف

“يجب أن تطأطئوا رؤوسكم خزياً”.. رئيس وزراء إسكتلندا يهاجم بريطانيا بسبب حرب غزة

13 شباط 2024
إصابة جندي إسرائيلي

إصابة 15 جنديا إسرائيليا بغزة.. منهم اثنان بحالة خطرة

13 شباط 2024
افكار و مواقف

ماذا يحدث في سورية؟

د. محمد حسين المومني |اليوم
ماهر أبو طير

هل ستكون هناك تغييرات في الأردن؟

ماهر أبو طير |اليوم

رفح.. جردة حساب

سائد كراجة |اليوم

اجتياح رفح حصاد العدوان

أحمد حمد الحسبان |اليوم

عدم اليقين والشركات الحكومية (2-2)

رامي خريسات |اليوم
ترجمات
نائب المدعي العام الإسرائيلي جلعاد نوام والقاضي البريطاني مالكولم شو في محكمة العدل الدولية، لاهاي، هولندا، يناير 2024 - (المصدر)

الدبلوماسية الخفية في قرار محكمة العدل الدولية

ترجمات | منذ16 ساعة
حزب الله

هل ساعدت حرب غزة حزب الله؟

ترجمات | منذ16 ساعة
1707729597610049800

ما لا يستطيع القانون الدولي تحقيقه في غزة وأوكرانيا‏

ترجمات |12 شباط 2024
1707729597490049400

إمبراطورية إيران القتالية في الشرق الأوسط

ترجمات |12 شباط 2024
أكثر من 20 ألف طفل وسيدة استشهدوا منذ بدء العدوان على غزة-(وكالات)

‏ماذا تاليا بالنسبة لسكان غزة؟‏

ترجمات |12 شباط 2024
‏جندي إسرائيلي مسلح ببندقية يوقف فلسطينيين في أحد شوارع الناصرة، فلسطين، 17 تموز (يوليو)، 1948 - (أرشيفية)‏

التلاعب بالماضي وتلفيق التاريخ

ترجمات |11 شباط 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
Untitled

معنى الابتسامة

صراف آلي 11 شباط 2024

صراق آلي

ثاني أبطال كأس آسيا 10 شباط 2024

ثاني أبطال كأس آسيا

النشامى وكأس آسيا 09 شباط 2024

14

غزة 08 شباط 2024

غزة

دامت الأفراح 07 شباط 2024

6666666
 
 