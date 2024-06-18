صورة متداولة لخريطة “إسرائيل الكبرى” على ملابس جندي إسرائيلي تثير غضبا في دول عربية- (تغريدات)

أثارت صورة متداولة لخريطة إسرائيل الكبرى على ملابس جندي إسرائيلي جدلا واسعا على منصات التواصل الاجتماعي في دول عربية.



وتم تصوير جندي خلال العمليات في غزة وعلى زيه العسكري خريطة تصور “إسرائيل الكبرى”.

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ولم تشمل الخريطة المعروضة على ذراع الجندي إسرائيل فقط، بل شملت أيضا مساحات شاسعة من الأراضي من الدول المجاورة، بما في ذلك الأردن وفلسطين ولبنان وأجزاء من سوريا والعراق ومصر.



وأثارت صورة الجندي الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، وسرعان ما أشعلت عاصفة من ردود الفعل.

خارطة إسرائيل الكبرى على بزَّات جنود الاحتلال!

صدِّقُونا حين نقولُ لكم:

نحن نُقاتلُ نيابةً عنكم جميعاً! pic.twitter.com/44RSRytZqg — أدهم شرقاوي (@adhamsharkawi) June 17, 2024

وعلق النشطاء على الصورة معتبرين أن الخريطة تعكس أجندة توسعية تذكر بالطموحات الإمبراطورية التاريخية، وتقارن بمفهوم ألمانيا النازية “المجال الحيوي”، أو مساحة المعيشة.



وقال النشطاء إن مفهوم “إسرائيل الكبرى” متجذر في بعض تفسيرات الأيديولوجية الصهيونية، التي تؤكد أن الأرض الموعودة في الكتاب المقدس تمتد من نهر النيل في مصر إلى نهر الفرات في العراق.

خريطة إسرائيل الكبرى يضعها جندي اسرائيلي على كتفه تتضمن الخريطة أجزاء من السعودية ومصر وسوريا والعراق ولبنان !! pic.twitter.com/RXChysIJW4 — محمود الحسنات ALHASANAT (@mahmoudalhsanat) June 16, 2024

وأضافوا: “لقد كان هذا التفسير موضع خلاف منذ تأسيس الاحتلال الإسرائيلي، حيث ينظر إليه المؤيدون على أنه تحقيق لنبوءة دينية، بينما يدينه النقاد باعتباره مبررا للتوسع الإقليمي على حساب سيادة الدول المجاورة”.-(وكالات)