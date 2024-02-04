الأحد 04 شباط 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

ضباط كبار بجيش الاحتلال يوصون بوقف تشويه الأونروا

الأونروا تعلن بأنها غير قادرة على الوصول لفريقها في غزة
الأونروا

أكدت القناة 12 الإسرائيلية أن عددا من كبار الضباط في الجيش قدموا توصية لرئيس الأركان بوقف حملة تشويه الأونروا "حاليا على الأقل".

وأوضحت القناة أن الضباط "يخشون من أن تأتي عملية تشويه الأونروا قبل إيجاد بديل لها بنتائج سلبية في غزة".اضافة اعلان

وذكرت القناة أن توصية الضباط أشارت إلى أن التسريبات الإسرائيلية بشأن الأونروا لم تكن منظمة.

وقد اتخذت عدة دول غربية قرارات بتعليق تمويلاتها للأونروا بناء على مزاعم إسرائيلية بتورط موظفين بالوكالة في الهجوم الذي نفذته المقاومة الفلسطينية ضمن عملية "طوفان الأقصى" في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.-(الجزيرة)
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