ضربات تركية مكثفة في سورية والعراق.. والتحالف يدمر طائرة لها

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صعدت تركيا، امس، من الحملة الأمنية والعسكرية التي تستهدف حزب العمال الكردستاني والداعمين له، كما تقول، في داخل البلاد، وفي سورية والعراق، التي يزور وزير دفاعها أنقرة لبحث القصف التركي الذي ينتهك سيادة بلاده، وجاءت هذه التطورات بعد هجوم وقع في أنقرة قبل أيام.وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن عدد قتلى الضربات الجوية التركية على شمال شرق سورية امس ارتفع إلى 8 أشخاص.ضربات مكثفة في سوريةفي شمال شرقي سورية قصفت الطائرات التركية المسيرة منذ صباح امس 6 مواقع في هذه المنطقة، مما أسفر عن سقوط إصابات بين قوات سورية الديمقراطية "قسد"، التي عمودها الفقري مقاتلون أكراد، فضلا عن إصابات بين المدنيين.وأضاف أن 4 من هذه الغارات وقعت في مدينة الحسكة ومحيطها، حيث وقعت 2 منها في منطقة المشيرفة بغربي المدينة، ويعود الموقعان إلى "قسد".وأشار إلى أنه جرى تسجيل إصابات بين قوات سورية الديمقراطية.وقال إن إحدى الضربات التركية استهدفت مركبة كانت تسير بريف الحسكة، مما أسفر عن وقع 4 إصابات، قالت الإدارة الذاتية التابعة لـ"قسد" إنهم من العمال المدنيين، والرابعة استهدفت محيط مخيم يضم نازحين من رأس العين.أما الخامسة فقد كانت في محيط بلدة عامودة، حيث جرى تسجيل إصابات، فيما وقعت السادسة في منطقة الجوادية شرقي القامشلي، وهناك إصابات لم يتسن معرفة عددها.وذكر المرصد السوري أن التحالف الدولي أسقط مسيرة تركية من طراز "بيرقدار" بعد اقترابها من أجواء قاعدة تل بيدر في محافظة الحسكة شمال شرقي سورية.لكن لم يصدر أي تأكيد من جانب تركيا أو التحالف بهذا الشأن حتى الآن.وفي السياق ذاته، ذكرت وزارة الدفاع التركية أنها دمرت 58 هدفا لتنظيم حزب العمال الكردستاني في غارات جديدة شمالي العراق.وندد العراق بالضربات الجوية التركية المتكررة خلال الأيام الأخيرة.وقال الرئيس العراقي، عبد اللطيف رشيد، إن بغداد تأمل في التوصل إلى اتفاق مع أنقرة لحل هذه المشكلة.وقال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إن المهاجمين اللذين فجرا قنبلة أمام مبان حكومية تركية في أنقرة دخلا البلاد عبر سورية.وذكر فيدان أن أي بنية تحتية أو منشآت طاقة في العراق وسورية يسيطر عليها حزب العمال الكردستاني ووحدات حماية الشعب الكردية السورية هي أهداف عسكرية مشروعة.الى ذلك، ذكرت وكالة الأنباء العراقية أن وزير الدفاع ثابت العباسي وصل إلى أنقرة، وقالت وسائل إعلام تركية إنه سيلتقي بنظيره التركي يشار جولر.ووزير الدفاع العراقي يحمل ثلاثة ملفات في جعبته إلى أنقرة، وهي ملف الخروق التركية المتصاعدة للسيادة العراقية من خلال القصف والطائرات المسيرة، والتعاون الاستخباري بين بغداد وأنقرة، وملف التسليح.لكن الموضوع الأهم هو وقف الانتهاكات وخفض حدة التوتر على الحدود مع تركيا ويخشى العراق أن يكون القصف التركي تمهيدا لعملية عسكرية مقبلة.ويبدو أن بغداد منفتحة على الدخول في عالم المسيرات، وقد يكون هناك اتفاق بين البلدين على تزويد العراق بطائرات بيرقدار المسيرة.والعراق يمتلك حاليا بعض مقاتلات "إف 16" التي يحارب فيها جيوب تنظيم داعش الإرهابي، لكن ذخيرة هذه المقاتلات وصيانتها مكلفة والطائرات المسيرة أقل كلفة.وستطلب تركيا من بغداد تصنيف حزب العمال الكردستاني على أنه تنظيم إرهابي يعمل داخل أراضيها، وهذا يعني أن العراق سيكون ملزما بالمشاركة في العمليات العسكرية والأمنية ضد الحزب.يأتي هذا على الرغم من أن المصادر التركية تقول إن معظم عناصر هذا التنظيم الناشطين في الشمال العراقي يحملون الجنسية التركية، لكن الحكومة العراقية لا تصنف هذا التنظيم إرهابيا، ويعمل بشكل حر ونشط داخل الأراضي العراقية.وتصنيف التنظيم على هذا النحو، يضمن لأنقرة تعاونا عراقيا أكبر في محاربة الكردستاني، ويضمن لها أيضا محاربته بعمق يزيد على 30 كيلومترا، وهي المسافة المتفقة عليها بين أنقرة وبغداد وفقا لتفاهمات أمنية سابقة.وبعض الغارات التركية وصلت إلى عمق 140 كيلومترا داخل الأراضي العراقية، وفق إعلان وزارة الدفاع التركية، وهو ما أثار حفيظة العراق الذي أصدر بيانا يرفض تلك الغارات.وتركيا تريد العمل بحرية في هذا العمق، ولدى أنقرة الكثير من أوراق الضغط على بغداد، من ضمنها التعاون العسكري مثل تزويدها بالطائرات المسيرة، وفق المراسل.وذكرت وزارة الداخلية التركية أنه تم اعتقال "24 إرهابيا في أرضروم وإسطنبول وغازي عنتاب وشرناق ضمن نطاق الحملة الأمنية داخل تركيا".وهذه أحدث موجة من الاعتقالات التي تشنها السلطات التركية ضد عناصر الحزب في الأيام الأخيرة.جاءت العملية التركية الواسعة النطاق بعد الهجوم الذي وقع في أنقرة، الأحد الماضي، بعد سنوات من الهدوء.وقالت تركيا إنه تم التعرف على هوية المهاجم الأول وهو حسن أوغوز، الملقب كانيفار إردال، وهو عضو في حزب العمال الكردستاني.-(وكالات)