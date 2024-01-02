طلب توقيعه ثم طعنه في رقبته.. “مجهول” يعتدي على زعيم المعارضة بكوريا الجنوبية

تعرَّض زعيم حزب المعارضة في كوريا الجنوبية، لي جيه ميونغ، الثلاثاء 2 يناير/كانون الثاني 2024، لهجوم خلال زيارة لمدينة بوسان الساحلية جنوب البلاد.

اضافة اعلان



وقالت الشرطة إن زعيم الحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي، لي جيه ميونغ، تعرَّض للطعن في رقبته، مشيرةً إلى أنها ألقت القبض على الجاني، وفقاً لوكالة يونهاب للأنباء.



وأوضحت الوكالة أن "لي" سقط وهو ينزف دماً في أعقاب تعرُّضه لاعتداء في الجانب الأيسر من العنق من قبل رجل مجهول الهوية، أثناء جلسة أسئلة وأجوبة مع الصحفيين، بعد أن تفقد موقع مطار غاديوكدو الجديد في مدينة بوسان، وفقاً لما أفادت به الشرطة.



وتم نقل "لي" إلى مستشفى جامعة بوسان الوطنية، بعد مرور حوالي 20 دقيقة من الاعتداء، بعد أن قدم قادة الحزب المرافقون في زيارة "لي" إليه إسعافات أولية، بما في ذلك وقف النزيف، وأشارت الوكالة إلى أنه ظلَّ واعياً، لكن النزيف استمرَّ أثناء نقله للمستشفى.



وأضافت "يونهاب" أنه بعد ذلك تم نقله جواً إلى مستشفى جامعة سيول الوطنية بسيول، لإجراء عملية جراحية، بسبب تمزق يبلغ حوالي 1.5 سم في رقبته.



وقال مسؤول في الحزب، إن هناك مخاوف بشأن احتمال حدوث نزيف حاد حول الوريد الوداجي لـ"لي".



وأشارت الوكالة إلى أن المشتبه به تظاهر بأنه أحد أنصار "لي"، واقترب منه وطلب توقيعه، ثم اعتدى عليه بسلاح مجهول يبلغ طوله ما بين 20 إلى 30 سم.