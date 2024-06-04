عبر توم كروز.. روسيا تستهدف أولمبياد باريس

كثّفت روسيا من حملات التضليل الإعلامي ضد فرنسا واللجنة الأولمبية الدولية والألعاب الأولمبية التي تحتضنها باريس هذا الصيف، وفقا لتقرير نشره مركز تحليل التهديدات في شركة مايكروسوفت.

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وذكر المصدر ذاته، أنه مع اقتراب افتتاح الألعاب الأولمبية التي تحتضنها العاصمة الفرنسية، تصاعدت حملة التضليل الإعلامي التي تقف وراءها موسكو باستعمال الأساليب التقليدية للتضليل ممزوجة بتقنيات الذكاء الاصطناعي.



وتهدف هذه العمليات الروسية، وفقا للتحليل، إلى تشويه سمعة اللجنة الأولمبية الدولية، من خلال نشر معلومات مضللة وادعاءات كاذبة، وخلق توقعات بنشوب عنف في باريس أثناء الألعاب.



وشملت هذه الحملة، نشر فيديو مزيف لنجم هوليوود توم كروز ينتقد فيه المنظمة الأولمبية، وذلك قبل أقل من 80 يوما من الحدث.



وظهر الفيديو المزيف لتوم كروز على منصة تليغرام، وهو يقدم "سيناريو غريب ومتشعب" يتجه لانتقاد اللجنة الأولمبية الدولية.

كما يزعم الفيديو زورا أنه من إنتاج منصة "نيتفلكس"، ويُروَّج له بحصوله على تقييمات من خمس نجوم لصحيفة نيويورك تايمز وهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"..



وقال مركز تحليل التهديدات في مايكروسوفت، إن "الفيديو يكشف بوضوح أن المسؤولين عن إنشائه قضوا وقتا كبيرا على المشروع وأظهروا مهارة أكبر من معظم الحملات التي نلاحظها".



وأوضح التقرير أن حملة المجموعة المرتبطة بالكرملين والمُعروفة باسم "Storm-1679" ضد الألعاب الأولمبية، شهدت خلال العام الماضي، أيضا انتشار مجموعة من مقاطع الفيديو التي تنشر المخاوف من العنف، خلال الألعاب المقرر إقامتها، من 26 يوليو إلى 11 أغسطس.



كما نشرت المجموعة تقارير إخبارية مزيفة تدَّعي أن سكان باريس يشترون تأمينات على الممتلكات خوفا من هجمات إرهابية، وأن ربع التذاكر قد تم إعادتها بسبب المخاوف من الإرهاب.



وسعت أيضا إلى استخدام الصراع بين إسرائيل وحماس لتلفيق تهديدات ضد الألعاب الأولمبية. ففي نوفمبر 2023، نشرت المجموعة صورا تدعي أنها لجداريات في باريس تُهدد بالعنف ضد الإسرائيليين الذين سيحضرون الألعاب.



وقدرّت مايكروسوفت أن هذه الجداريات تم إنشاؤها رقميا ولا يرجح أن تكون موجودة في موقع مادي.



وذكرت مايكروسوفت أنها لا تمتلك حاليا معلومات كافية لنسب هذه الصور والفيديوهات إلى جهة محددة، ولكن إعادة نشره بشكل كبير من خلال حسابات بوت موالية لروسيا يُشير إلى أنه ربما يكون جزءا من العملية الأوسع لحملة الأولمبياد.



وأشار التقرير إلى أن المجموعة الروسية الأخرى المعروفة باسم Storm-1099 أو "Doppelganger" قد أنشأت مواقع إخبارية فرنسية مزيفة لتقديم ادعاءات بالفساد في اللجنة الأولمبية الدولية واحتمال وقوع عنف في باريس.



يذكر أن روسيا محظورة من المشاركة في الألعاب الأولمبية 2024، ولكن قد يتنافس عدد قليل من رياضييها الروس تحت العلم الأولمبي.