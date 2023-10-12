عدد القتلى الإسرائيليين يرتفع إلى 1300 و3300 جريح

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ارتفع عدد قتلى جنود الاحتلال الإسرائيلي الذين سقطوا بالمواجهات مع االمقاومة الفلسطينية منذ السبت، إلى 1300 على الأقل والجرحى إلى أكثر من 3300، وفق إحصاء رسمي.وقالت هيئة البث الإسرائيلية، الخميس: "قتل ما لا يقل عن 1300 شخص وجرح 3300 آخرين، من بينهم 28 في حالة حرجة و350 في حالة خطيرة".وفي المقابل بلغ عدد القتلى الفلسطينيين 1100 على الأقل والجرحى بالآلاف منذ السبت، جراء استمرار المقاتلات الإسرائيلية بشن غاراتها على قطاع غزة، مخلفة دمارا هائلا بالمقدرات المدنية ونزوح مئات الآلاف من السكان.وفجر السبت، أطلقت حركة "حماس" وفصائل فلسطينية أخرى في غزة عملية "طوفان الأقصى"، ردا على "اعتداءات القوات والمستوطنين الإسرائيليين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، ولا سيما المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة".في المقابل، أطلق الجيش الإسرائيلي عملية "السيوف الحديدية"، ويواصل شن غارات مكثفة لليوم السادس على التوالي على مناطق عديدة في قطاع غزة، الذي يسكنه أكثر من مليوني فلسطيني يعانون من أوضاع معيشية متدهورة، جراء حصار إسرائيلي متواصل منذ 2006.-(الأناضول)