عشرات الشهداء بقصف جوي ومدفعي في اليوم الـ86 من العدوان على غزة

اضافة اعلان

استشهد وجرح عشرات الفلسطينيين، جلهم من الأطفال والنساء، فجر وصباح اليوم الأحد، في قصف جوي ومدفعي للاحتلال الإسرائيلي الذي يواصل عدوانه على قطاع غزة لليوم الـ 86 على التوالي.وبحسب مصادر فلسطينية، طالت عمليات القصف الاسرائيلية ثلاثة مساجد، وهي المهاجرين والصحابة في مخيم المغازي، والفرقان بمنطقة الحكر بدير البلح وسط قطاع غزة.واستشهد وجرح عدد من المواطنين، في قصف استهدف منزلين لعائلة قنديل وعائلة أبو شحادة في مخيم المغازي وسط قطاع غزة.كما طالت عمليات القصف بطائرات الاحتلال، جمعية الصلاح في المخيم.وأطلقت طائرة مروحية إسرائيلية نيران رشاشاتها شرقي خان يونس جنوبي قطاع غزة، بينما تجدد القصف المدفعي شرقي البريج والنصيرات وسط القطاع.وفي مخيم النصيرات، وصل عدد من الشهداء والجرحى إلى مستشفى العودة جراء قصف الاحتلال الاسرائيلي للمخيم.واستهدفت طائرة بدون طيار منزلا لعائلة الطهراوي غربي رفح جنوب قطاع غزة، بينما استهدفت غارة إسرائيلية شرقي مدينة دير البلح وسط القطاع، ما أسفر عن استشهاد واصابة عدد من المواطنين.كما أطلقت مدفعية الاحتلال قذائفها صوب مخيمات البريج والنصيرات والمغازي وسط قطاع غزة.واستشهد أكثر من 25 فلسطينيا وأصيب العشرات، مساء امس السبت، إثر قصف طائرات ومدفعية الاحتلال لمنازل المواطنين في مخيمي النصيرات والمغازي ومنطقة الزوايدة وسط قطاع غزة، ورفح جنوبا.وفي حصيلة غير نهائية، ارتفع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي المستمر على غزة برا وبحرا وجوا منذ السابع من تشرين الأول الماضي، إلى أكثر من 21650 شهيدا، ونحو 56 ألف مصاب، إضافة إلى آلاف المفقودين، 70 بالمئة منهم أطفال ونساء.- (بترا)