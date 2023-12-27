الأربعاء 27 كانون الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

عشرات الشهداء والجرحى بمجازر إسرائيلية في غزة

أحد مساجد غزة الكبيرة بعد تدميره بغارات الاحتلال-(وكالات)
أحد مساجد غزة الكبيرة بعد تدميره بغارات الاحتلال-(وكالات)
يتواصل الاحتلال الإسرائيلي بارتكاب مجازره الغير مسبوقة في مناطق متفرقة بقطاع غزة لليوم الـ82 على التوالي، وذلك بشن عشرات الغارات الجوية والقصف برا وبحرا، مخلفا عشرات الشهداء والجرحى.اضافة اعلان
وقالت مصادر صحية فلسطينية، إنه استشهد ستة فلسطينيين صباح اليوم الأربعاء، بقصف طائرات الاحتلال على حي الصفطاوي شمال غزة، كما استشهد سبعة فلسطينيين في حي التفاح والدرج شرق غز بقصف طائرات الاحتلال.
من جانب اخر، فجرت قوات الاحتلال عدة منازل في المنطقة الحدودية لخزاعة شرقي خانيونس جنوبي قطاع غزة.
كما استشهد خمسة فلسطينيين واصيب اخرون في قصف إسرائيلي لمدرسة بنات المغازي الإعدادية وسط قطاع غزة.
وأرتقى الآلاف من الشهداء والجرحى، منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة أكثر من 70 بالمئة منهم أطفال ونساء.
يأتي ذلك في حين لا يزال هناك آلاف الشهداء والجرحى تحت الأنقاض وفي الطرقات لم يتم انتشالهم بسبب القصف المتواصل ومنع الاحتلال لطواقم الإسعاف من ذلك.-(بترا)
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