عشرات الشهداء والجرحى في اليوم الـ116 من العدوان الإسرائيلي على غزة

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استشهد وأصيب عشرات الفلسطينيين، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، الليلة الماضية وفجر اليوم الثلاثاء، في قصف إسرائيلي استهدف منازل وأحياء في وسط وجنوب قطاع غزة، في اليوم الـ 116 من عدوان الاحتلال المتواصل على القطاع.وقالت مصادر فلسطينية إن طائرات الاحتلال شنت عدة غارات على مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، حيث استهدفت منزلا على الأقل في حي الجنينة.كما قصفت طائرات الاحتلال هدفا في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة مع استمرار القصف المدفعي للمخيم، ما أسفر عن استشهاد واصابة عدد من الفلسطينيين.وأفادت المصادر بوقوع اشتباكات وقصف عنيف على منطقة بطن السمين وحي الأمل في مدينة خانيونس جنوبي قطاع غزة، حيث تم استهداف مسجد الفاروق قرب مفترق الظهرة في مخيم خانيونس، وسط إطلاق نار كثيف في المكان ومحيطه، مشيرة الى تجدّد القصف المدفعي لمحيط مستشفى ناصر في خانيونس جنوبي قطاع غزة فجر اليوم.ومساء أمس الاثنين استشهد 20 فلسطينيا على الأقل، واصيب آخرون، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، في قصف إسرائيلي استهدف منزل عائلة مدوخ في منطقة حي الصبرة.وارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول الماضي إلى 26637 شهيدا، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وعدد المصابين إلى نحو 65387 مصابا، فيما لا يزال أكثر من 8 آلاف مواطن في عداد المفقودين تحت الركام وفي الطرقات، حيث تمنع قوات الاحتلال طواقم الإسعاف من الوصول إليهم، وفق وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.-(بترا)