الإثنين 12 شباط 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

عشرات الشهداء والجرحى في قصف مكثف على وسط وجنوب قطاع غزة

دمار هائل في غزة بسبب القضف الإسرائيلي المتواصل على القطاع
دمار هائل في غزة بسبب القضف الإسرائيلي المتواصل على القطاع

استشهد وأصيب عشرات الفلسطينيين في اليوم الـ128 من العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، حيث واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية وفجر اليوم الأحد، قصفه على مناطق مختلفة من القطاع، لا سيما وسطه وجنوبه.

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وأفادت مصادر صحية في قطاع غزة، باستشهاد 25 فلسطينيا على الأقل وإصابة العشرات جراء قصف منزل يؤوي نازحين شرقي رفح جنوب قطاع غزة، كما قصفت مدفعية الاحتلال مناطق وسط القطاع، مخلفة شهداء وجرحى.


وشنت الطائرات الحربية الإسرائيلية سلسلة غارات عنيفة صباح اليوم، على مناطق جنوب مدينة خانيونس في القطاع المحاصر.


وكانت مصادر فلسطينية أفادت في وقت سابق اليوم، باستشهاد امرأة وإصابة عدد آخر بينهم طفلة، في قصف طائرات الاحتلال الحربية منزلا لعائلة أبو سلمية في دير البلح وسط القطاع.


وتستمر طائرات الاحتلال الإسرائيلي بشن غارات عنيفة في منطقة رفح، وسط أنباء عن اقتراب تنفيذ عملية اجتياح بري للمدينة المكتظة بأكثر من 1.3 مليون من الأهالي والنازحين قرب الحدود المصرية مع قطاع غزة.


كما أفادت مصادر طبية الليلة الماضية، باستشهاد نحو 42 فلسطينيا جراء غارات الاحتلال على المنازل والمركبات في مدينة رفح منذ فجر امس السبت.


وفي حصيلة غير نهائية لوزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، خلف عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، أكثر من 28064 شهيدا و67611 جريحا، فيما لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، إذ يمنع الاحتلال طواقم الإسعاف والإنقاذ من الوصول إليهم.- (بترا)

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