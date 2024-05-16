عشرات المستوطنين المتطرفين يقتحمون الأقصى بحراسة الاحتلال

اقتحم مستوطنون متطرفون يهود، اليوم الخميس، باحات المسجد الأقصى المبارك - الحرم القدسي الشريف في مدينة القدس المحتلة.



وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس في بيان، بأن عشرات المستوطنين المتطرفين اقتحموا الأقصى على شكل مجموعات، من جهة باب المغاربة، وذلك بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي ونفذوا جولات مشبوهة في باحاته وأدوا طقوسا تلمودية استفزازية فيه.

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وأشارت دائرة الأوقاف إلى أن شرطة الاحتلال حولت البلدة القديمة إلى ثكنة عسكرية وانتشر المئات من عناصرها عند بوابات الأقصى، وشددت إجراءاتها العسكرية وفرضت قيودا على دخول المصلين.-(بترا)